Teo ingresa en el hospital de Manises con una infección de orina y sangre Teo Rodríguez, ayer. / lp El joven de Turís con obesidad mórbida pierde otros 25 kilos después de someterse a un bypass gástrico en Granada D. GUINDO Viernes, 7 junio 2019, 01:37

valencia. «El lunes empecé a tiritar, tenía escalofríos... Me tomé un paracetamol y me quedé dormido. Me desperté con casi 40 de fiebre, por lo que vino una ambulancia y me llevaron al hospital». Teo Rodríguez, el joven de Turís con obesidad mórbida, lleva varios días ingresado en el hospital de Manises, apenas tres semanas después de ser intervenido en otro centro sanitario de Granada para someterse a un bypass gástrico. «Me han dicho que me fallan los riñones y que tenía una infección de orina y sangre», explicó ayer, después de que el miércoles se sometiese también a un TAC en el Hospital La Fe.

Teo volvió a Turís el pasado 18 de mayo, después de que el doctor Carlos Ballesta le diera la posibilidad de, con esfuerzo, dieta y ejercicio, poder llevar, en un futuro, una vida normalizada. De hecho, en estas tres semanas, el joven ha perdido otros 25 kilos, hasta los 227 actuales, una cifra ya muy lejana a los más de 380 kilos que llegó a pesar y que le impedían hasta caminar. Sin embargo, en su primera instancia en el hospital de Manises -a través de un ingreso social- Teo ya logró perder cerca de cien kilos en cuatro meses, por lo que salió del centro sanitario prácticamente por su propio pie. El joven optó por operarse en Granada después del ofrecimiento del doctor Ballesta y de que la Conselleria de Sanidad rechazase una intervención a corto plazo en la Comunitat por los supuestos riesgos que suponía para su salud.

Ahora Teo espera poder abandonar el centro sanitario el próximo lunes y seguir con el proceso de pérdida de peso y de, progresivamente, contar con una vida normalizada. «Estoy siguiendo las pautas de alimentación recomendadas por los médicos, aunque por el momento comida triturada, queso fresco y poco más... En unos días espero poder ampliarla un poco, pero apenas tengo hambre, tengo el apetito de un niño de cinco años, ahora me tienen que obligar a comer», añade este vecino de Turís.