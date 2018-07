Los indigentes toman Extramurs Una persona sin hogar durmiendo en la puerta de la antigua sede del PP, en la calle Quart. / consuelo chambó Los residentes exigen que las concejalías se coordinen para dar soluciones a los mendigos y evitar la suciedad en las calles LOLA SORIANO VALENCIA. Sábado, 28 julio 2018, 00:01

Los asentamientos de 'sin techo' están proliferando en el distrito de Extramurs, concretamente en la calle Quart y en las zonas más próximas al jardín Botánico están. De hecho, la misma puerta del edificio donde antes se encontraba la sede del Partido Popular, en la calle Quart con la Gran Vía Fernando el Católico, se ha convertido en un refugio improvisado de indigentes que despliegan cada día los colchones para pasar la noche.

Los vecinos critican que el problema comenzó hace unos meses, pero aseguran que se ha producido un efecto llamada y son más de quince las personas sin recursos que duermen en plena calle y acumulan sus pertenencias en la vía pública.

«Sales de casa y ves la calle Quart con Fernando el Católico y la zona peatonal de Beato Gaspar Bono toda llena de colchones sucios, carros de la compra llenos de enseres y se genera mucha suciedad en el entorno», explica una Esther, una residente en este barrio. De hecho, uno los visitantes habituales incluso se ha creado un espacio techado con cajas de cartones donde pasa todo el día y duerme por la noche.

La asociación vecinal pide que se aumente la limpieza de las calles para evitar los malos olores

Otra vecina, Marisa, detalla que «acuden por el día a recibir atención alimentaria en un centro próximo del barrio y se quedan ya en la zona a pasar la tarde y dormir y no creo que sea de recibo que estas personas duerman tiradas por el suelo. Tanto en la zona de Guillem de Castro, junto al MuVIM, como en la calle Quart y el jardín del Turia y en el jardín de las Hespérides se puede ver la misma situación».

El problema, tal como detallan los residentes, es que «no se puede pasar por todas estas calles porque hace un olor desagradable. Como no tienen un hogar, orinan y defecan en la calle y se ha convertido en un baño público y como no se limpia a diario, no se puede estar», añade otro vecino, Joaquín. «Tenemos que ir esquivando las heces humanas y proliferan las moscas, cucarachas y ratas en la zona. Necesitamos que se haga un tratamiento higiénico en el barrio de forma diaria», añade Esther D.

Las peleas nocturnas y los gritos durante la noche se registran a diario y «como además muchos tienen problemas añadidos de adicciones, pues se ponen a beber en la calle y se quedan con el torso descubierto y armando lío».

Tanto los residentes como desde la asociación de vecinos del Botánico explican que es necesario un tratamiento global del problema. «Sabemos que estas personas están en una situación complicada, pero es necesario, en primer lugar, que la Policía haga cumplir las ordenanzas y se mantenga la zona con decoro», indica Manuel Carles, portavoz del colectivo vecinal.

Además, exigen que se haga un seguimiento de Servicios Sociales. «Muchas veces estas personas rechazan ir a albergues para no aceptar ciertas normas, pero habría que hacer un seguimiento y dialogar con ellos para que reciban un cuidado y una atención», añade Carles.

Desde la entidad vecinal exigen «que se coordinen varias concejalías para darles solución y hacerles ver que no pueden estar en esas condiciones y que el vecindario tampoco tiene por qué soportar ciertos comportamientos incívicos».

Otro problema añadido en el barrio, como añade Carles, «es que hay muchos ciclistas que no van por el carril bici y circulan por las aceras».