Un incendio en un barco desata las alarmas en el Puerto de Valencia
El fuego estaba localizado en la sala de máquinas, en un segundo sótano, pero ha sido extinguido con rapidez
Valencia
Lunes, 18 de agosto 2025, 17:35
Un incendio en un barco en la terminal de Transmediterránea del Puerto de Valencia ha desatado las alarmas en la tarde de este lunes. Aunque ... al parecer no hay víctimas, el fuego ha obligado a movilizar a ocho dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Valencia y a activar el Plan Especial de Emergencias del Puerto en su escenario cero.
Según el Consistorio, en el momento de declararse el incendio no había nadie a bordo. El fuego estaba localizado en la segunda planta de un sótano en la sala de máquinas. Los bomberos lo han extinguido y por el momento no hay víctimas.
En actualización
Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es
