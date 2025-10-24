Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un turista por el centro de la ciudad. Irene Marsilla

Imposible una habitación de hotel en Valencia por menos de 400 euros este fin de semana

La Media Maratón y el concierto de Quevedo disparan la ocupación en la ciudad y los principales portales de reserva de habitaciones avisan que está casi todo completo

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:14

Si son valencianos y pretenden pasar el fin de semana en la ciudad, prepárense. Porque todas las previsiones hacen indicar que Valencia presentará un lleno ... absoluto durante este sábado y domingo. Tanto es así, que esta semana ya no había habitaciones disponibles en la ciudad por menos de 400 euros el fin de semana. Además, los principales portales de reserva notifican al introducir la búsqueda que están al borde de colgar el cartel de 'completo'. La Media Maratón, el concierto de Quevedo en el Roig Arena, el Valencia Boat Show... Son varios los eventos que se suceden a la vez en la ciudad entre el 24 y el 26 de octubre.

