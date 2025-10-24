Imposible una habitación de hotel en Valencia por menos de 400 euros este fin de semana

Si son valencianos y pretenden pasar el fin de semana en la ciudad, prepárense. Porque todas las previsiones hacen indicar que Valencia presentará un lleno ... absoluto durante este sábado y domingo. Tanto es así, que esta semana ya no había habitaciones disponibles en la ciudad por menos de 400 euros el fin de semana. Además, los principales portales de reserva notifican al introducir la búsqueda que están al borde de colgar el cartel de 'completo'. La Media Maratón, el concierto de Quevedo en el Roig Arena, el Valencia Boat Show... Son varios los eventos que se suceden a la vez en la ciudad entre el 24 y el 26 de octubre.

«Un 98% de los alojamientos ya no están disponibles en nuestra web para esas fechas», se puede leer en lo más alto de la plataforma 'Booking' si se intenta reservar una habitación de hotel en Valencia para este fin de semana. De ese 2% que continúa disponible, nada que se incluya dentro del término municipal de la capital baja de los 400€ el fin de semana, precio para dos personas. Además, los hoteles situados en el centro de la ciudad ofertan sus últimas habitaciones entre los 800 y los 1.100 euros.

Si un usuario busca precios más populares para hospedarse en Valencia entre el 24 y el 26 de octubre, ya debe buscar en los barrios situados en la periferia de la ciudad, como por ejemplo Benicalap. En este barrio los pocos hoteles disponibles ofrecen sus habitaciones por 480 euros. En Quatre Carreres, por otro lado, las habitaciones disponibles superan los 600 euros, mientras que otras zonas de la ciudad próximas a la playa como Camins al Grau superan los 500 euros.

Valencia será un hervidero de gente durante el próximo fin de semana, y no es para menos. Por un lado, el domingo 26 de octubre tendrá lugar la Media Maratón de Valencia, un evento al que están inscritos un total de 25.000 participantes, llegados de todo el mundo, y que contaba además con una lista de espera para acceder a tener dorsal de otras 16.000 personas. Personas de todos los lugares posibles se dan cita en la ciudad para realizar una de las carreras más importantes e Europa, y muchos de estos corredores aprovechan para pasar un fin de semana completo en el cap i casal y prepararse para el evento en la misma ciudad.

Un evento multitudinario que coincidirá en fechas con otro espectáculo donde se reunirán otros tantos miles de personas. Y es que este sábado tendrá lugar el concierto del artista canario Quevedo. Un espectáculo que se tendría que haber celebrado el pasado 2 de octubre pero que se canceló a última hora por problemas de salud del artista. Finalmente, tendrá lugar este sábado, por lo que el Roig Arena espera la presencia de casi 20.000 personas para ver, esta vez sí, la cantante. Un público previsiblemente local, aunque también contará con mucho asistente de fuera que se desplace a propósito del evento.

Por si fuera poco, desde este jueves tiene lugar en la Marina el 'Valencia Boat Show', un evento que sirve como punto de encuentro para profesionales del sector, amantes del mar y posibles compradores. Es una feria donde se exponen y venden embarcaciones nuevas, motores, accesorios, servicios náuticos, y se promueve la cultura y el turismo náutico. En su 16ª edición, el evento ha crecido sustancialmente de tamaño y en él participan más de 160 marcas profesionales del sector.

A este respecto, la pasada edición recibió más de 26.000 visitantes, por lo que de nuevo, se trata de un evento de grandes dimensiones que coincidirá con los ya mencionados anteriormente, la media maratón y el concierto de Quevedo. Además, la ciudad vivirá durante el sábado y domingo otros eventos de gran asistencia como será el partido en Mestalla entre Valencia y Villarreal, sábado a las 21.00 horas, en el cual se espera que se realicen homenajes a las víctimas de la dana.

Del mismo modo, el sábado 25 está convocada una nueva manifestación contra el president Carlos Mazón por su gestión del 29-O, la cual volverá a recorrer las calles del centro de la ciudad. Del mismo modo, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, concretamente en l'Hemisfèric se celebra la CLEC Fashion Festival, un evento de moda. Estos eventos se suman a otros que llevan más tiempo e la ciudad como el festival MarsGalicia para comer marisco o la Champions Burger que, actualmente se da cita en Torrent.

Una gran cantidad de eventos que han puesto la ocupación de Valencia al límite, y que sin duda se notará en las calles. Desde la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunitat Valenciana (HOSBEC) confirmaron que la alta oferta social que se ofrece en la ciudad este fin de semana ha provocado que la ocupación hotelera se vea gratamente favorecida. Cabe recordar que la propia entidad reconoció que el temporal Alice durante el puente del 12 de octubre «enfrió» las cifras de hospedaje durante la primera quincena de mes.