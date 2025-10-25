Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los nuevos diáconos con monseññor Benevent, los obispos auxiliares y otras autoridades eclesiásticas que han asistido a la ceremonia. Avan / Víctor Gutiérrez

La Iglesia de Valencia tiene cuatro nuevos diáconos

El arzobispo de Valencia, Enrique Benavent ha ordenado a Luis González de Gregorio, Mateo Martínez González, José Vicente Masanet Ferrer y Jaume Pastor Barquero I Pueden predicar la Palabra y presidir los sacramentos del Bautismo y del Matrimonio I También están capacitados para bendecir y presidir las exequias sin Eucaristía ·

Laura Garcés

Laura Garcés

Valencia

Sábado, 25 de octubre 2025, 17:42

Comenta

El Arzobispo de Valencia, monseñor Enrique Benavent, ha presidido esta manaña la ordenación de diáconos de un total de cuatro seminaristas de la diócesis, en el transcurso de una misa que se ha celebrado en la iglesia del Seminario Mayor La Inmaculada de Moncada. Desde hoy, cuando han dado un paso previo a la ordenación sacerdotal, pueden predicar la Palabra de Dios y presidir la celebración de los sacramentos del Bautismo y del Matrimonio así como bendecir y presidir las exequias sin Eucaristía.

Un momento de la ceremonia deordenación. Avan / Víctor Gutiérrez

Los seminaristas que han recibido la ordenación diaconal son Luis González De Gregorio y Mateo Martínez González, del Seminario Mayor La Inmaculada; y José Vicente Masanet Ferrer y Jaume Pastor Barquero, del Colegio-Seminario La Presentación y Santo Tomás de Villanueva.

Los nuevos diáconos, con la promesa de celibato, se entregan totalmente a la Iglesia. En la celebración de su ordenación, han realizado la promesa de obediencia al Arzobispo y sus sucesores, y también han prometido rezar la liturgia de las horas.

En la ceremonia han sido revestidos con estola y dalmática, han recibido la imposición de manos por el Arzobispo y se les ha entregado el libro de los Evangelios.

