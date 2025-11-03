Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Abascal avisa a Feijóo de que no admitirán «lentejas» para elegir al sustituto de Mazón
Huelga de taxis en Valencia, imagen de archivo. Manuel Molines

Huelga de taxis este martes en Valencia: recorrido y calles afectadas

La Policía Local de Valencia ha preparado un operativo especial para regular el tráfico

A. Pedroche

A. Pedroche

Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:24

Este martes, 4 de noviembre, hay convocada una manifestación en Valencia por diferentes plataformas y asociaciones del sector del taxi. Protestan por el «intrusismo» que existe en su sector. Está previsto que esta marcha, que movilizará a cientos de vehículos, dificulte enormemente la circulación en la ciudad durante toda la mañana. Es por ello que la Policía Local de Valencia ha diseñado un operativo especial para regular la situación. Recomienda a la ciudadanía que, en la medida de los posible, se muevan en transporte público para acceder a la ciudad y limiten, en la medida de lo posible usar su vehículo particular.

La circulación va a ser complicada desde primera hora de la mañana. No únicamente la ciudad. Algunos accesos como la CV-35 y la V-21 también se van a ver afectados. A las 8.00 horas los taxistas están convocados en dos puntos diferentes. Uno en Calle Camp del Turia con Cortes Valencianas y otro Avenida de Cataluña con Tarongers. Ambos salndrán a las 8.30 horas y terminarán juntándose en Plaza España. Desde ahí marcharán hasta la Ciudad administrativa 9 de Octubre de la Generalitat Valenciana. Está previsto que lleguen a las 11:00 horas y la manifestación se prolongue hasta las 14:00 horas.

Recorrido del primer itinerario

CAMP DE TURIA - CORTES VALENCIANAS (CARRILES CENTRALES) - TÚNEL PIO XII-PIO XII - PTE ADEMUZ - G.V. FDO EL CATOLICO - G.V.RAMÓN Y CAJAL- PL ESPAÑA.

Recorrido del segundo itinerario

AV CATALUÑA - AV ARAGÓN - G.V. MARQUÉS DEL TURIA G.V. GERMANIAS - G.V. RAMÓN Y CAJAL- PL ESPAÑA

Recorrido final desde Plaza España

PL ESPAÑA - SAN VICENTE MÁRTIR - PL SAN AGUSTíN - PERIODISTA AZZATI - MARQUÉS DE SOTELO - JÁTIVA - GUILLEM DE CASTRO - PASO INFERIOR- ÁNGEL GUIMERÁ - LINARES - CID - 9 DE OCTUBRE.

