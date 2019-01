La huelga de la EMT y el metro augura colapso Un autobús de la EMT circula por el centro. / manuel molines Los servicios mínimos garantizados oscilarán entre el 60 y el 70% en los paros de hoy, convocados de 7 a 9 horas La protesta del transporte amenaza con complicar el tráfico ÁLEX SERRANO Martes, 29 enero 2019, 00:00

valencia. La ciudad se despertará hoy parada. O casi. La huelga de trabajadores de Metrovalencia y EMT amenaza con hacer casi imposible entre las 7 y las 9 horas de esta mañana la circulación por Valencia, en una hora, además, en la que decenas de miles de personas acuden a sus puestos de trabajo o a sus centros de estudio. Al cierre de esta edición no estaba prevista ninguna reunión entre sindicatos y empresas, por lo que la huelga se mantenía.

La red de autobuses vivirá su segunda jornada de paros, después de la del pasado jueves que pilló a casi todo el mundo por sorpresa. La decisión de la asamblea de trabajadores, el miércoles a medianoche, de rechazar el preacuerdo firmado entre el comité y la empresa con respecto a las prejubilaciones parciales y a otras cuestiones relacionadas con las condiciones laborales de los trabajadores, como la recuperación de la masa salarial perdida, llevó a la EMT a una huelga que, aunque se había anunciado semanas antes, había quedado paralizada a expensas de lo que decidiera la asamblea.

Y esta optó por ir a los paros. Las colas y las marquesinas abarrotadas se repitieron por toda la ciudad y, previsiblemente, ocurrirá lo mismo esta mañana. La EMT parará de 7 a 9 horas y de 17 a 19 horas. Los servicios mínimos garantizados son del 70%. Y los puentes entre la gerencia y los sindicatos están rotos, así que se prevé más huelga para el mes que viene, días 4, 12, 20 y 27 de febrero, con la amenaza de parar 24 horas en Fallas y sumir la ciudad en un caos absoluto en su mes más grande. Para evitarlo, los sindicatos creen que la empresa tiene que hacer otra propuesta que garantice menos jornadas en su puesto de trabajo para quienes se jubilen parcialmente, mientras que la gerencia cree que el preacuerdo firmado es el que más mejora las condiciones laborales de los conductores sin salirse de la ley. Ambos bandos se mantuvieron ayer enrocados en sus posiciones, por lo que la huelga no tiene visos de desconvocarse a menos a corto plazo.

Además, las aguas bajan removidas en Correo Viejo, la plaza donde tiene su sede la EMT. Tal como ha podido saber este diario, el enfado de cada una de las partes con la otra es total. La empresa considera que no puede hacer ningún cambio en el preacuerdo ya firmado y no acaba de entender la posición del comité de empresa, que firmó un documento que ahora se niega a apoyar. Los trabajadores, por su parte, capitaneados por Comisiones Obreras y UGT, aseguran que con el mandato de la asamblea no pueden sentarse a negociar nada que no incluya «cambios sustanciales» en las condiciones firmadas en el preacuerdo sobre las jubilaciones parciales, que estipulan, entre otras cuestiones, que los trabajadores podrán pasar a puestos menos «dolosos» que el de conductor al superar los 60 años. Con dos posiciones tan enfrentadas, el fin de los paros parece lejano y no se prevén nuevos encuentros entre trabajadores y empresa durante la jornada de hoy, aunque no se descartan para esta semana.

Situación similar se vive en Metrovalencia. En este caso, los paros son más extendidos en el tiempo, pero los usuarios siguen sufriendo las consecuencias del derecho a huelga que ejercen los conductores, con cientos de personas a la espera de los convoyes en las estaciones, sobre todo en las más concurridas o con más enlaces como Ángel Guimerà o Colón. Los servicios mínimos previstos son del 60%, por lo que dejarán de pasar cuatro de cada diez trenes. La huelga se convocó a finales del pasado año, y están a punto de cumplirse dos meses de paros intermitentes. Para hoy, están previstos de 7.30 a 9.15 horas, por lo que coincidirán en el tiempo con los de la EMT. La huelga se repetirá durante todos los días del mes de febrero, menos el 5, el 7, el 11, el 13, el 14, el 18, el 19, el 21, el 25, el 26 y el 27, a distintas horas, incluyendo de medianoche a cuatro de la madrugada en días de fin de semana. Los trabajadores piden recuperar la masa salarial perdida y ampliar la plantilla.