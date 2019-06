Hosteleros del Palmar alertan de problemas para entrar a la pedanía a puertas del verano Terraza en un restaurante del Palmar. : : juan j. monzó Los restaurantes del barrio exigen al Consistorio que garantice la llegada tras perder reservas en los locales en semanas anteriores ÁLEX SERRANO Lunes, 10 junio 2019, 00:05

El Palmar amenaza este verano por convertirse en un dolor de cabeza importante para el Ayuntamiento de Valencia. La asociación de hosteleros de la pedanía alertó ayer de que en semanas anteriores ha habido serios problemas para acceder a la pedanía, «incluso con pérdida de reservas». Para los empresarios del Palmar, que viven sobre todo de la hostelería, estas dificultades para entrar en el barrio podrían dar al traste con toda la campaña veraniega. No se descarta que el tema llegue incluso a alguna comisión municipal dado que tanto Ciudadanos como el PP defendían en sus programas de gobierno garantizar los accesos a la pedanía.

Los problemas no son nuevos. Se remontan, de hecho, al día de San José de hace dos años. Entonces, los controles policiales en las entradas de la pedanía impidieron el acceso a la misma a todos aquellos que acudieran sin reserva. Se perdieron, además, muchas mesas que sí estaban pedidas con antelación porque el monumental atasco les impidió llegar a su hora. Incluso la entonces alcaldesa pedánea del Palmar, Raquel Romero, tuvo que intervenir. Preguntada por este diario, explicó que ella pidió ayuda a la Policía Local para controlar los accesos y evitar una afluencia desmedida. «Los agentes no conocían mucho el pueblo y quizá hubo alguna descoordinación», reconoció la pedánea, que solicitó que la Policía Local tuviera presencia en las entradas a la localidad «en fines de semana y días en que se espera mucha afluencia para controlar los accesos».

Menos coches en el parque

Los empresarios estudian presentar mociones a través de la oposición para que se permita el libre acceso

Pues bien, estos problemas se repitieron la pasada semana y la anterior, según explicaron desde la asociación de hosteleros de la pedanía. «Se perdieron muchísimas reservas. Muchísimas», indican. Los agentes de la Policía Local controlaron las entradas e impidieron acceder al barrio sin reserva en los restaurantes. La idea es, con el tiempo, reducir la cantidad de coches que entran al parque natural de la Albufera, dado que la pedanía es uno de los núcleos más poblados del lago. Pero en fin de semana, explican los hosteleros, los restaurantes suelen estar al 100% de su ocupación, y confían en estas reservas para salvar la semana.

Estos problemas, con todo, no se repitieron ayer. Según explican desde la asociación, la Guardia Civil vigilaba los coches que accedían al Palmar desde una rotonda situada en Alfafar, lo que reducía las dificultades para acceder a la pedanía. Sobre todo no se vivieron grandes atascos, como sí ocurrió la pasada semana. Los hosteleros no descartan presentar mociones, a través de los grupos de la oposición, en próximas comisiones o plenos del Consistorio para que la Policía Local y la alcaldía pedánea se comprometan a no impedir la llegada al pueblo de cientos de personas cada fin de semana.