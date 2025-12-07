Un hospital al servicio de la salud de los valencianos Centro de referencia Desde el año 1969 es el mejor símbolo de la asistencia a los valencianos en una gran red hospitalaria, privada y pública

A lo largo de 2025, los valencianos estamos viviendo el espectáculo, a la vez triste y esperanzador, del derribo programado de viejo hospital La Fe, en Campanar. Nacido en el lejano año 1969, fue sustituido en 2011 por un hospital de referencia nuevo que llevaba el mismo nombre, breve y pegadizo. En sus instalaciones se han encadenado los avances científicos con una denodada lucha por la salud universal. Y todo ello, en el curso de una cadena histórica que en Valencia tiene un hito muy preciso: la reunión de los pequeños hospitales medievales privados en un Hospital General. Fue en 1512, por orden del rey.

La historia periodística de LAS PROVINCIAS, esos 160 años de servicio a los lectores que estamos glosando, pasa, de modo inevitable, por los asuntos de la salud pública. Si en el periódico hemos desplegado todos los desvelos médicos que han despertado las epidemias, también nos hemos ocupado, con insistencia, de que las tres provincias valencianas tuvieran buenas instalaciones sanitarias. Y lo hemos hecho a caballo de tres siglos, desde 1866, cuando el Hospital General estaba aun en su viejo emplazamiento, hoy convertido en jardín, biblioteca y museo.

Imposible condensar en unas líneas la historia de la sanidad valenciana. De ahí que usemos como símbolo o referencia, la vida del Hospital La Fe, nacido en los años ochenta a imagen y semejanza del hospital madrileño de La Paz. Como en otras ocasiones se ha escrito, fue el doctor Manuel Pérez Sánchez, secretario del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Previsión, «quien comentando esta idea con su familia recibió la inestimable ayuda de su suegra, de 70 años, que contestó: «Más corto que La Paz sólo puede ser La Fe». Y La Fe fue el nombre que triunfó, como sabemos.

En junio de 1968 fue presentado a la prensa valenciana como una simple maqueta. Iba a tener 2.000 camas y seria considerado una verdadera Ciudad Sanitaria, con un pabellón general, un hospital materno-infantil, otro de traumatología y rehabilitación y una escuela de enfermería. A ello había que añadir un auditorio para conferencias, además de otros servicios como lavandería, lencería, almacenes, helipuerto, cafetería y restaurante.

El 3 de febrero de 1969, el ministro Romeo Gorría inauguró la primera fase. En el periódico hemos publicado más de una vez una descripción detallada del edificio: «Una amplia escalinata de granito -la accesibilidad de los edificios era una ciencia por inventar- llevaba hasta el mastodonte sanitario: semisótano, sótano, planta baja y trece plantas altas. Un edificio de 42.622 m2 habitables, donde podían llegar a instalarse 1.101 camas. De momento había unas seiscientas. Pero todo era nuevo y los conceptos hospitalarios se ofrecían atrayentes. Porque, para empezar, a diferencia de otros hospitales arcaicos, el paciente iba a utilizar ahora habitaciones de solo dos camas, dotadas de un lavabo individual, con aire acondicionado, teléfono y televisor; unas prestaciones que solo se daban en el Hospital La Paz de Madrid, en el que se inspiraba el enorme centro sanitario valenciano. Ese nuevo estilo permitía que los familiares del paciente tuvieran acomodo nocturno bien en un sillón preparado al efecto, bien en una sala de espera próxima».

Todo era nuevo si se comparaba con las instalaciones vigentes en la ciudad en 1969. Incluso en el Hospital General, una generosa instalación promovida por la Diputación en el año 1962. Como el periódico ha recordado en otra oportunidad, «a los 300.000 valencianos incluidos en el régimen general de la Seguridad Social se habían unido, no mucho tiempo atrás, cien mil más procedentes del régimen agrario. El hospital de referencia, con dos mil camas y 1.500 millones de pesetas de coste, se había hecho imprescindible». El 26 de abril de 1971, la princesa doña Sofía vino a bautizar el Hospital Infantil y la Maternidad. En el año 1996, cuando cumplió 25 años, Rosa Barceló, esposa del presidente Zaplana, acudió a una fiesta infantil: en sus paritorios habían venido al mundo 228.885 niños y niñas: el año más activo, 1976, el hospital llegó a albergar 31 partos diarios de promedio, 12.610 en el año; dos décadas después, en 1995, la natalidad había dado un bajón alarmante: en aquel hospital solo hubo 6.629 alumbramientos...

En 1979, los quirófanos de La Fe albergaron el primer trasplante de riñón infantil. El 16 de noviembre de 1987 se culminó el primer trasplante de corazón y el 5 de enero 1991 se desarrolló el primer trasplante de hígado. Son hitos dentro de una cadena de avances en la tecnología, la inmunología y el trabajo en equipo.

En noviembre de 2010 se procedió a la inauguración oficial del nuevo hospital La Fe, situado en la zona sur de la ciudad, a la orilla del bulevar de circunvalación. Nacido durante el periodo de gestión del presidente Camps, después de siete años de obras, sigue siendo un gran hospital de referencia. El cambio de una u otra instalación fue complejo: miles de cajas de material, expedientes y documentación, camiones de aparataje y un cambio en el punto de atención de unos 6.000 profesionales de toda condición.

El proceso de cambio fue preciso y la adaptación a los nuevos tiempos también. En esas instalaciones, hay que recordarlo, se atendió a buena parte de los enfermos de la pandemia de 2020 y allí radicó un hospital de campaña preparado para la ocasión. Luego, siguiendo las previsiones de la consellería de Sanidad, se ha empezado el proceso de sustitución de las antiguas instalaciones por otras modernas, precedidas de un gran centro de salud para la zona norte de Valencia.

La Fe, desde 1969, es el mejor símbolo, el centro de referencia de una red sanitaria de calidad, pública y privada, que vela por la salud de los valencianos.