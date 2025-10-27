Homenaje al valor de los mercados tradicionales de la dana La experiencia de los pueblos valencianos servirá para redactar un protocolo de actuación ante emergencias en toda España I Representantes de los puestos de Aldaia, Sedaví, Benetússer, Catarroja, Picanya y Paiporta han sido reconocidos en el congreso de Confederación de Mercados Tradicionales de Abastos de España celebrado en La Lonja

Laura Garcés Valencia Lunes, 27 de octubre 2025, 00:47 Comenta Compartir

La trágica dana, de la que esta semana se cumple el primer aniversario, se llevó por delante mucho, demasiado. Tanto que la vida cotidiana de los afectados se hizo añicos. Buena muestra de eso tan importante como es lo cotidiano, aunque no le demos importancia porque parece pequeño, llega de los mercados tradicionales. Los proveedores de calidad especializada para llevarla a nuestras cocinas afectados por la riada sufrieron con saña el daño de aquel 29 de octubre.

Esta tarde se ha recordado su valor para levantarse y seguir adelante. Los mercados tradicionales de Aldaia, Sedaví, Benetússer, Catarroja, Picanya y Paiporta han recibido el homenaje de la Confederación de Mercados Tradicionales de Abastos de España (Metrae). El acto ha tenido lugar en la Lonja de la Seda, ese espacio tan vinculado a la actividad mercantil, al comercio, de Valencia.

Han acudido a la cita Chelo Mora, representante del mercado de Aldaia, y el concejal de Comercio de la localidad, Santiago Ruíz. El mercado de Alfafar ha estado representado por David Toribio junto a la concejal Amparo Sanjuán. La representación de Catarroja ha recaído en José Camarasa y la de Picanya en José María Martí, ambos representantes de los comerciantes. Los puestos del mercado de Paiporta han estado representados por el alcalde de la localidad, Vicent Císcar, y la presidenta de los comerciantes, Rut Soto.

Ha sido un acto cargado de emoción y agradecimiento en el que se han conocido algunas de las duras experiencias que vivieron todos ellos y las propuestas que fueron aplicando para salir adelante, para reemprender el camino. Todos han recordado el apoyo que recibieron de los mercados de toda España y en particular de Cristina Oliete, secretaria general de la Metrae.

Cristina Oliete ha dado a conocer que de las vivencias de los mercados afectados por la catástrofe se ha aprendido mucho. Ahora esos aprendizajes servirán para redactar un protocolo que pueda servir para todos los mercados tradicionales en tanto que situaciones de emergencia -por el mismo u otro motivo- como la que se vivió como consecuencia de la dana, pueden suceder en cualquier otro lugar de España. La experiencia de los pueblos valencianos va a servir como modelo de actuación en el futuro.

Entre las iniciativas que se contemplarán en ese documento se encuentran los contratos de emergencia en caso de concesiones de puestos próximas a la finalización, cuáles deben ser los primeros productos a retirar en caso de inundación, mantener la cercanía con la Corporación municipal correspondiente, así como utilizar los mercados como punto de recogida de alimentos no perecederos.

El congreso, organizado por el Ayuntamiento de Valencia, la Confederación de Mercados Tradicionales de Abastos de España (Metrae), Confemercats y Confecomerç, es el principal foro nacional dedicado al comercio de proximidad, la gastronomía y la economía del producto.

El encuentro ha reunido a a más de 250 representantes de mercados de toda España. Se han celebrado distintas mesas redondas en las que se han abordado las virtudes de los mercados tradicionales, pero también los retos a los que estos se enfrentan para ganar el futuro.

Antes del homenaje en el apartado 'Diálogos con sabor a mercado' han intervenido Jesús Trelis, director de LAS PROVINCIAS, crítico gastronómico; Sergio Terol, presidente de la Academia de Gastronomía de la Comunidad Valenciana, Ricard Camarena, chef (dos estrellas Michelin y tres soles Repsol) y Mireia Vidal, agricultora y vendedora en los Mercados de Algirós y el Cabanyal.

Con sus intervenciones han saltado a la mesa cuestiones como los horarios de los mercados tradicionales y la necesidad de que exista la formación en oficios como los de carnicero o pescadero para garantizar la disponibilidad de personal. En la conversación se ha defendido la especialización como una de las grandes virtudes de los puestos de los mercados que, como ha quedado claro en el foro, su gran valor es la proximidad, una cualidad a la que no están dispuestos a renunciar.