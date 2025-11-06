La historia de la calle J. J. Dómine: a quién está dedicada y por qué es tan importante para Valencia El doctor se convirtió en uno de los personajes fundamentales para el desarrollo de la ciudad a través del Puerto

Nacho Ortega Valencia Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:37 Comenta Compartir

El 28 de octubre de 1958, el mismo día que Juan XXIII se convertía en Papa de la Iglesia católica, el Ayuntamiento de Valencia dio nombre a una de las calles más reconocible de la ciudad de Valencia. Ubicada frente a las Atarazanas, junto al Puerto de Valencia, la calle rendía homenaje a un hombre que fue doctor, diputado, senador vitalicio y empresario naviero de éxito: José Juan Dómine. J. J. Dómine.

Se trata de una calle porticada, situada entre la avenida del Puerto y la plaza de la Armada Española, reconocible por sus arcos y en primera línea de mar, que era conocida con anterioridad como 'Muelle de Tierra' por motivos obvios y que ya en 1946 se había propuesto que llevara el nombre de J. J. Dómine. «Bajo la presidencia del alcalde, señor Conde Trénor, celebraron sesiones la comisión permanente y el pleno, aprobando numerosos asuntos de trámite, entre los que cabe señalar los siguientes (...): Se acordó dar el nombre de José Juan Dómine y don José Aguirre Matiol a las dos calles portales de la nueva fachada del Puerto», recogía entonces LAS PROVINCIAS, justo el día del cumpleaños del homenajeado.

Se llamaría Portal Atalaya de José Juan Domine el que se construiría más cercano a la C/ Mayor del Grao y Portal Atalaya de José Aguirre Matiol el que se construiría a continuación. Y se colocaría el busto de cada prohombre en las hornacinas.

Aprobación oficial e inauguración

Pero la propuesta se congeló en el tiempo y no fue hasta el 28 de octubre de 1958, como comentábamos al principio, cuando el Ayuntamiento propuso «rotular con el nombre del doctos don José Juan Dómine, propulsor de las grandes empresas navieras valencianas 'Correos de África', 'Compañía Transmediterránea' y 'Unión Naval de Levante' la calle conocida por Muelle de Tierra, en el Distrito Marítimo», según rezaba la sesión del pleno del Ayuntamiento.

Ampliar Publicación en LAS PROVINCIAS del acuerdo del pleno del Ayuntamiento para rotular la calle. LP

Tuvo que pasar casi un año para que se descubriera la lápida rotuladora de la calle. Fue a las 19.30 horas del 21 de Septiembre de 1959, dentro de los festejos del Festival de Otoño del Distrito Marítimo, y al acto asistieron los concejales del ayuntamiento de Valencia Srs. Dolz Tonda y Sánchez Pérez y numeroso público que se congregó junto al rótulo, que fue descubierto entre aplausos y a los acordes del himno nacional. A continuación el teniente de alcalde del Distrito Marítimo, D. Jaime Piles Estellés, pronunció una palabras en las que se deshizo en elogios ante la figura del homenajeado, que había fallecido años antes, en 1931, a los 62 años de edad.

Años después, esta calle se convirtió en tribuna privilegiada para ver el Gran Premio de Fórmula 1 que se celebró en Valencia entre 2008 y 2012 (el último con victoria de Fernando Alonso) y en la actualidad, y durante muchos años, en los bajos del pórtico se pueden encontrar bares, restaurantes, cafeterías, joyerías o farmacias. En la calle hay hasta tres hoteles y numerosas viviendas con vistas al Puerto, a los Tinglados, al Veles e Vents o al edificio del Reloj, entre otros.

La F-1, visión de la calle y los pórticos. Damián Torres

Quién fue J. J. Dómine

¿Pero quién era ese hombre al que se le iba a dedicar una vía de esas características? José Juan Dómine no era ni siquiera valenciano de nacimiento, pero entregó su vida por Valencia. Llegó al mundo en Albacete el 6 de junio de 1869 y desde pequeño vivió en Valencia, donde se casó con Pilar. El puerto y el Mediterráneo cambiaron su vida, según se relataba con motivo del especial de los 150 años de LAS PROVINCIAS, en el que se homenajeó a las figuras más relevantes de la sociedad valenciana del pasado y del presente.

Médico

Había estudiado medicina, dirigió la revista 'La Salud Pública. Revista de higiene y tuberculosis', que impulsó junto a conocidos doctores como José Chabás, Francisco Moliner y Vicente Peset Cervera, padre de Peset Aleixandre, y promovió una corriente de higienistas preocupados por los ciudadanos más desfavorecidos.

Político

De ideas liberales, entró en política y en 1904 fundó en Valencia el partido de Canalejas. En 1909 falleció su padre y se hizo cargo de la empresa familiar, la consignataria de barcos y transitaria Agencia Dómine, que subsistió hasta 1972, tras ser de las primeras en operar con 'containers'.

Ampliar Ilustración de J. J. Dómine con motivo del especial de los 150 años de LAS PROVINCIAS, realizada por el artista Luis Lonjedo. Luis Lonjedo

Empresario

En 1909, con una alianza empresarial y familiar con Juan José Sister, se fusionan la Compañía Valenciana de Navegación (fundada por J. J. Sister) y La Roda Hermanos, de la que Dómine era gerente. Así nació la Compañía Valenciana de Vapores Correo de África, que logró que le adjudicaran la concesión estatal de comunicaciones entre la península y el Magreb.

Esta exitosa empresa fue el origen de Trasmediterránea, que surgió de la unión con sociedades catalanas. Se fraguó en 1917; es decir, en plena I Guerra Mundial, con los submarinos alemanes bloqueando el Mediterráneo, el Canal de la Mancha y el Mar del Norte; con un comercio de máximo riesgo y medio paralizado, y una Valencia que sufría graves carestías de carbón y padecía cortes en el alumbrado público.

Quienes lo conocieron y dejaron algo escrito sobre él destacan su capacidad como gestor, un enorme carisma, la «milagrosa sugestión de sus palabras» y una «simpatía arrolladora», que ayudaron a concluir con éxito cualquier empresa, por osada que pareciera, tal y como reconoció su amigo y socio Ernesto Anastasio.

Naviero

Aunque más conocido por Trasmediterránea, los mayores orgullos de J. J. Dómine fueron primero los astilleros y después Unión Naval de Levante, como sucursal de la naviera y empresa que alcanzaría los 3.000 empleados. Sus buques fueron «obras de artesanía» y ejemplo de «pulcritud». Más de 200 barcos salieron de sus talleres, hasta el cierre definitivo de hace unos años.

Hacia el final de su vida, el general Primo de Rivera y el ministro Calvo Sotelo le encargaron al liberal J. J. la puesta en marcha en 1927 de la Compañía Arrendataria del Monopolio del Petróleo (Campsa), para frenar el dominio extranjero, en una compleja operación en la que hizo confluir la banca catalana y del resto de España. Dómine convirtió Valencia en una potencia naval poco antes de fallecer, el 11 de octubre de 1931.