La grúa, la zona azul y el refugio de animales, en precario desde hace años Una grúa municipal retira un coche en una imagen de archivo. / irene marsilla Ciudadanos denuncia que el Consistorio tiene caducados 32 contratos con entidades que gestionan polideportivos municipales ÁLEX SERRANO VALENCIA. Martes, 9 octubre 2018, 00:27

La grúa municipal, el servicio de aparcamiento regulado O. R. A., más conocido como zona azul, y el refugio de animales de Benimàmet están en precario desde 2017, 2016 y 2017, respectivamente. Así lo desvelaron ayer desde el grupo municipal de Ciudadanos, que destacaron que estos servicios, como son considerados básicos, siguen siendo gestionados por empresas externas aunque los contratos están vencidos desde hace años.

«Hay 34 espacios deportivos cuyo convenio está caducado. Además, el Núcleo Zoológico de Benimàmet tiene el contrato desierto desde el 2 de junio de 2017, el contrato de la zona azul acabó en julio de 2016 mientras que el contrato de la grúa fue rescindido el 3 de febrero de 2017 por la Junta de Gobierno Local», criticó ayer el concejal de Ciudadanos Manuel Camarasa, que además afeó al tripartito estos «convenios prorrogrados sine die»: «Son una falta de control del mantenimiento de las instalaciones y de sus necesidades. Están dejando morir estas instalaciones deportivas por falta de conservación y no pueden esperar que clubes, que apenas son capaces de sobrevivir por falta de apoyo económico, también puedan hacerse cargo de la conservación estructural de los recintos». «En casi cuatro años no han sido capaces de revisar las contratas y convenios con los gestores deportivos. No hay interés en mejorar las condiciones de gestión para los valencianos», lamentó Camarasa.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, dijo en el último pleno que estaba pensando si municipalizar o no el servicio del Núcleo Zoológico. El Consistorio también ha estudiado asumir la grúa, aunque se trata de una de las contratas más caras. El Ayuntamiento prepara en estos meses el nuevo pliego de condiciones de la contrata. Aunque la previsión es que esté preparado a finales de año, mientras tanto el Consistorio está pagando hasta un 70% más por el mismo servicio, según datos oficiales de la concejalía de Protección Ciudadana. La previsión municipal es ahorrar 2,5 millones de euros al año con la nueva contrata de la grúa: el último acuerdo estipulaba el pago anual de 7 millones de euros a la empresa que gestionaba la retirada de coches de la calle.

«Un gobierno indigno»

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, aseguró ayer que Ribó «no es de fiar» y tildó al tripartito de «indigno de confianza»: «No cumple sus propios compromisos». Giner desgranó que de las 36 medidas anunciadas en el Pacto de la Nau, hasta 30 están sin cumplir o cumplidas sólo parcialmente. El portavoz denunció la pérdida de 12,5 millones de euros de fondos autonómicos por la falta de gestión de Ribó. «Hay obras por valor de 8,9 millones de euros del plan Confianza que no van a estar terminadas el 30 de junio de 2019, que es la fecha límite para recibir los fondos. Además, en los 12 centros de la segunda y tercera fase de Edificant se van a pedir 100.000 euros de media por cada colegio mientras el resto de ayuntamientos de la Comunitat solicitan más de 400.000 euros de media. Esto supone renunciar a 3,6 millones de fondos autonómicos», señaló.

En relación al presupuesto municipal, el portavoz de Cs recordó que durante los ejercicios 2015, 2016 y 2017 se prometieron 380 millones de euros en inversiones de los cuales sólo se ejecutaron 150. «En 2018, hay 74 millones de euros en inversiones en los que no se ha iniciado ni el expediente», dijo.