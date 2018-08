Grezzi desoye a Defensa y mantendrá la macroparada de la plaza de Tetuán Grezzi, en el centro, durante su visita ayer a la plaza Rojas Clemente. / irene marsilla El concejal de Movilidad insiste en que las críticas contra la marquesina van en contra de que la gente tome el autobús en condiciones adecuadas ÁLEX SERRANO VALENCIA. Viernes, 17 agosto 2018, 23:57

El Ayuntamiento de Valencia mantendrá la macroparada de la plaza de Tetuán. El concejal de Movilidad del Consistorio y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, no se movió ayer un ápice de su argumentario sobre una marquesina que no sólo ha levantado las críticas de la oposición sino también del propio Ministerio de Defensa a través de una carta del general jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, Francisco José Gan Pampols, dirigida al alcalde de la ciudad, Joan Ribó, en la que se alerta de que la parada no cuenta con el permiso del ministerio tal como contó ayer en primicia LAS PROVINCIAS.

Así, Grezzi señaló que el intercambiador «cumple todos los requerimientos» y aseguró que el Consistorio trabaja para garantizar «las mejores condiciones» del servicio «siempre cumpliendo la ley». El edil insistió en la idea de que las críticas a la macroparada parten de quienes no quieren que la gente espere cómodamente a los autobuses.

Para Grezzi, la postura de Defensa se trata de la «postura de siempre», por la que «algunos, sobre todo la oposición, no quieren que haya paradas en condiciones para los viajeros». El edil aseguró que el Ayuntamiento ha trabajado «siempre cumpliendo la ley». «Así lo seguiremos haciendo, algunos hicieron una batallita de las paradas de Palau de Justícia y Porta de la Mar, y las paradas están legalizadas, funcionan y dan un buen servicio, así lo haremos también allí», remarcó. Cuando este mismo diario insistió en las razones de seguridad a las que se refiere Gan Pampols en la carta remitida al Consistorio, Grezzi esqyuivó la cuestión: «Hemos cumplido todos los requerimientos y seguiremos haciéndolo». Además, insistió en que «Patrimonio ha legalizado» la parada y «dice que no es un espacio de especial trascendencia», una cuestión sobre la que «ya hay informes de la Conselleria».

«Queremos dar un buen servicio en condiciones y que la gente tenga todas las infraestructuras necesarias para un servicio de EMT de calidad. Hemos ampliado mucho el servicio, las marquesinas que estamos impulsando y está mejorando el servicio, y ahí (en Tetuán) también lo hemos hecho con ese espíritu. No sé por qué algunos se empeñan en que los ciudadanos no tengan marquesinas en zonas de las ciudad tan importantes», zanjó el concejal de Compromís.

El edil, que tanto el jueves como ayer actuó de alcalde accidental ante la ausencia de Ribó, acudió a visitar las obras de remodelación de la plaza Rojas Clemente, cuyo proceso participativo gestionó su departamento. Los trabajos terminarán en torno a noviembre, según confirmó Grezzi, y la zona azul que se elimine de la plaza se trasladará a otro punto de la ciudad.