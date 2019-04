El gran impulsor de los vinos valencianos Eduardo Mestres, en una de sus tiendas de vinos, en la calle Baja de Valencia. / Damian Torres Catalán de nacimiento, presume de su origen al tiempo que defiende que nuestra tierra «es el paraíso» y que ambos amores son compatibles Eduardo Mestres cumple hoy 50 años en Valencia, donde se estableció sin sospechar qué trayectoria profesional seguiría VICENTE LLADRÓ Jueves, 25 abril 2019, 00:26

valencia. Cada miércoles al mediodía cierra su intervención en el programa 'A buenas horas', de Miguel Ángel Pastor en 'Intereconomía radio', proclamando: «A seguir consumiendo productos de la Comunitat Valenciana, que son los mejores». Nadie le paga un céntimo por esta publicidad, que es una constante en su trayectoria. Eduardo Mestres Mataró la despliega gratis porque así le nace, porque está convencido de que es cierto lo que dice y porque es un alma libre que siempre despliega su libertad para hablar claro y defender sus criterios de forma altruista. En LAS PROVINCIAS le tenemos un cariño especial, sin duda sin alcanzar lo mucho que nos quiere este catalán de nacimiento (de la Vilanova i la Geltrú), valenciano de adopción apasionada, que alardea de que ambos amores son compatibles y de no querer jubilarse nunca.

Hoy es un día grande para Eduardo. Se cumplen 50 años «de mi llegada a Valencia». Eran las 8 de la mañana, «venía de Madrid en tren y con dos maletas de aquellas de cartón, sin saber casi nada, pero con el convencimiento de que Valencia me acogería, como así fue, porque me ha dado amigos y prosperidad y nunca podré devolverle lo mucho que me ha dado».

Su aniversario coincide con la inauguración de la Mostra de Vins, que nació hace tres décadas gracias a su decidido impulso, porque Mestres, que llegó como representante de una casa de licores, se dio cuenta enseguida de que aquí había diamantes por pulir: los vinos valencianos, y en ellos puso su gran empeño promocional y comercial. Fundó 'Els Bodegers', luego la Mostra, Proava, abrió tiendas propias donde los vinos de la región tienen una dedicación especial, y todos, en el sector vitivinícola de esta tierra, reconocen que «sin Mestres, no tendríamos esta pujanza».