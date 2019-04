Gómez tilda de «oportunista» a Ribó tras atacar a Sánchez por la deuda de la Marina Dársena de la Marina de Valencia, con el edificio Veles e Vents al fondo. / irene marsilla La candidata socialista lamenta que el alcalde «asuma el argumentario de la derecha» y dice que los progresistas tienen que remar juntos S. V. VALENCIA. Martes, 2 abril 2019, 00:58

La candidata socialista a la alcaldía, Sandra Gómez, calificó ayer como «decepcionante» que el alcalde y candidato de Compromís, Joan Ribó, «asuma los argumentarios de la derecha sobre la deuda de la Marina para atacar indiscriminadamente al Gobierno de Pedro Sánchez». Consideró «oportunista y partidista» que otros partidos «como Compromís, con Ribó a la cabeza, se sumen al discurso de la derecha más rancia».

Gómez indicó que Sánchez «ha hecho todo lo posible para que esta deuda sea pasado, pero la Abogacía del Estado ha estimado que no se puede condonar la deuda por un Decreto por urgencia». La candidata del PSPV a la alcaldía recordó que el Gobierno socialista «ha sido el único que ha incluido en sus presupuestos la condenación de la deuda de la Marina».

Apeló al pacto de izquierdas y dijo que «los progresistas tenemos que remar para buscar soluciones y lograr que la izquierda salga reforzada en las próximas elecciones».

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, destacó ayer también la voluntad del Gobierno por saldar la deuda de la Marina, algo que según indicó, ha demostrado con hechos. Y avanzó que «si hay un gobierno progresista en España se va a saldar esta deuda».

Puig aclaró que esta deuda, que asciende a 373 millones de euros, ya estaría saldada si se hubieran aprobado los Presupuestos Generales del Estado y apuntó que «ha sido la irresponsabilidad del PP, Ciudadanos y los independentistas la que lo ha imposibilitado». Dijo que van a seguir insistiendo «en que se haga lo más rápidamente posible».

Por su parte, el cabeza de lista de Compromís al Congreso por Valencia, Joan Baldoví, dijo ayer sentirse «decepcionado» con Sánchez «por tirar la toalla» antes de abordar la financiación y no establecer «mecanismos de compensación». Y añadió que no lo hicieron presidente a «para que fuese tan miedoso y para que no hiciera justicia con los valencianos».