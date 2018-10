Gómez replica a Ribó sobre la encuesta de la tasa turística: «No tiene que ver con el gobierno» Sandra Gómez, concejala de Turismo. / Irene Marsilla La concejala de Turismo se muestra a favor de aplicarla, pero con el consenso del sector PACO MORENO Valencia Jueves, 25 octubre 2018, 11:24

La concejala de Turismo, la socialista Sandra Gómez, ha precisado esta mañana que la encuesta lanzada por el alcalde Joan Ribó en redes sociales sobre la aplicación de una tasa turística «no tiene que ver con el gobierno, parte de un partido político», en referencia a Compromís.

La también portavoz del gobierno municipal ha matizado que «me alegro que se sume a la postura de que la tasa deba ser municipal y decidir cómo aplicarla». La previsión de Ribó es que, con una tasa de dos euros al día por persona, se lograría unos ingresos de 20 millones de euros.

Gómez ha precisado que «estamos siempre en continuo diálogo con el sector para aplicarla, pero no compartimos una tasa lineal. No es lo mismo una familia que una gran empresa que viene a hacer un evento en Valencia».

La propuesta del Bloc, partido de la coalición de Compromís, es que la tasa sea destinada a viviendas sociales, lo que también ha sido cuestionado por la delegada de Turismo, para quien este dinero «debe servir para mejorar los servicios públicos, pero también para fortalecer aquellos sectores que hacen atractiva la ciudad».

El alcalde, antes del pleno, ha defendido que la propuesta «es para conocer un poco la opinión, no es una encuesta, que la hacen los servicios del Ayuntamiento. Desde Compromís queremos conocer la opinión y lo he hablado con otros alcaldes». En su opinión, la tasa sirve para resolver «problemas de limpieza, seguridad y otros, además de ayudar a regular los alojamientos turísticos. Pero es una manera de conocer una primera opinión». Hasta la once de la mañana habían participado 4.256 personas en la pregunta lanzada en la cuenta de Twitter del primer edil, con un 81% favorable a la aplicación de una tasa diaria de dos euros.