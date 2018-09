«Al gobierno de Ribó le ha faltado moral y sensibilidad» Teo y Ana, padres del soldado Aarón Vidal, ayer, por una calle de Valencia. / JESÚS SIGNES Los padres del militar valenciano al que el consistorio niega una calle recuerdan que su hijo «dio la vida por la seguridad y la libertad» J. A. M. Viernes, 7 septiembre 2018, 01:07

valencia. A Ana López se le quiebra la voz al recordar a su hijo, el soldado valenciano Aarón Vidal. «Abnegado, sacrificado, voluntarioso...». Su discurso se rompe por la emoción. «Su regimiento era su vida y su vocación militar nació de niño. Él vivió creyendo que lo que hacía con su trabajo aportaba libertad y seguridad a Valencia y a España y que esos dos valores a veces toca defenderlos fuera de nuestras fronteras». Hace ahora dos años su vida se truncó en un accidente cuando estaba de misión en Irak.

Aarón tenía 25 años. En medio de su irreparable pérdida, la familia de Malilla tenía un anhelo: ver su nombre inscrito en la placa de una calle. «Qué menos para un valenciano que ha dado la vida por su país...». Con tal fin recogieron casi 8.000 firmas y, con el apoyo de Ciudadanos, las llevaron ante el gobierno del tripartito que encabeza Joan Ribó. Pero no. La moción no prosperó. No había calle para el soldado Aarón. «Ninguna disponible», como reiteraron el martes fuentes de la Concejalía de Cultura, departamento municipal bajo el mando de Gloria Tello. Finalmente será la localidad alicantina de Redován la que mañana inaugurará una calle con el nombre del militar valenciano.

Homenaje a 200 kilómetros

«Al menos le honran a 200 kilómetros de su tierra...», se consolaba ayer su madre con el convencimiento de que el equipo y socios de gobierno de Ribó se han opuesto a la calle por el hecho de ser militar. A López no le cuadra lo de la falta de disponibilidad cuando sí se la han concedido al subinspector de la Policía Nacional que murió a manos de un asesino «y muy merecidamente, como debe ser con quien muere por su país». Para la madre, «al gobierno de Ribó le ha faltado moral y sensibilidad». A su entender, «lo que estamos pidiendo es de justicia, pero parece que algunos gobernantes priman los valores políticos sobre los humanos». Confiesa sentir «pena de que la calle no sea en la Valencia donde Aarón nació y se crió», su tierra, «pero estamos muy agradecidos al pueblo de Redován y a su alcalde por su gesto con nuestro hijo»

Según la madre del soldado, «tras negarnos la calle, el ayuntamiento nos dijo que se pondría en contacto con nosotros en una semana ante la posibilidad de un homenaje o reconocimiento de otro tipo. Pero nada. Desde entonces sin respuesta».

El homenaje a Aarón Vidal comenzará a las 11.30 horas de mañana en Redován y será seguido por videoconferencia en la base española de Besmayah (Irak), donde servía el militar cuando sobrevino el fatídico accidente. En los actos en su recuerdo participarán sus compañeros del Regimiento Lusitania 8, con base en Marines.