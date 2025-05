El Gobierno respalda el Corredor Verde frente a los que apoyan «una movilidad llena de tubos de escape» Pilar Bernabé transmite a la Federación Vecinal de Valencia que solo apoyarán una «propuesta justa» para los barrios del sur a quienes no se les puede cambiar trenes por coches

El Gobierno es partidario de respaldar «una ciudad medioambientalmente sostenible» y que acabe con la cicatriz ferroviaria que separa históricamente los barrios del sur de la ciudad a través de una «fórmula justa». Así se lo ha trasladado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé a la presidenta de la Federación Vecinal de València, Mª José Broseta y a los representantes de las asociaciones de vecinos de los barrios de Abastos, la Petxina, la Roqueta, Patraix, San Marcelino, Malilla, Tres Forques, Cuidem la Raïosa e Iturbi, con los que se ha reunido este martes.

Bernabé ha insistido en el compromiso del Gobierno de España con el denominado Corredor Verde frente a quienes, ha dicho, respaldan «una movilidad del siglo XXI, llena de tubos de escape».

La delegada del Gobierno ha recordado que el último Consejo de Administración de Valencia Parque Central «acordó impulsar una actualización del proyecto del bulevar García Lorca en clave sostenible, con perspectiva climática y de género y con consultas vecinales». Se trata, según ha dicho, «de una garantía frente a imposiciones sin diálogo».

«El modelo que defiende el Gobierno de España no es solo urbanismo. Es salud. Estudios internacionales, confirman que las zonas con más vegetación urbana reducen hasta un 20% las enfermedades respiratorias y cardiovasculares», ha señalado y, en este sentido, ha asegurado que «la ciudad no puede desaprovechar esta oportunidad histórica para coser Valencia con vida y no con ruido, y generar otro gran espacio verde, cómo se hizo en la década de los 80 con el antiguo cauce del Turia«.

Bernabé ha apuntado que el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ya avanzó el pasado 6 de mayo que, cuando las obras del Canal de Acceso estén terminadas, la inversión ya habrá alcanzado los 941 millones de euros. A ello hay que añadir dos inversiones proyectadas: la nueva Estación Central, que supera los 1.000 millones de euros, y la ampliación del eje pasante hasta Albuixech.

Esas dos actuaciones, ha resaltado la delegada, «van a suponer una inversión en Valencia muy próxima a los 2.500 millones de euros a la que, si añadimos los casi 1.000 millones de euros del Canal de Acceso, estamos hablando de una inversión de 3.500 millones de euros, de los cuales el Estado asume 3.000 millones de euros».