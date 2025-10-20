El Gobierno eliminará las pantallas acústicas de La Torre para evitar futuras inundaciones

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha anunciado la intención del Ejecutivo central de acometer una seria de trabajos en las pedanías del sur de ... Valencia que se vieron afectadas por la dana del pasado 29 de octubre. Entre otras actuaciones, se pretenden eliminar las pantallas acústicas situadas en La Torre así como llevar a cabo drenajes en las vías del tren y canalizaciones en La Torre para mitigar el efecto barrera en futuras inundaciones.

Según ha explicado Bernabé, la semana pasada iba a tener una reunión responsables de Adif, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), comisionada para la Reconstrucción, la delegada del Gobierno y las asociaciones de vecinos de las pedanías del sur de Valencia. En este encuentro se les iban a explicar las actuaciones que se iban a llevar a cabo como la que ha sido desvelada esta mañana en un desayuno informativo en la sede del PSPV, la de quitar las pantallas acústicas que estaban ahí. «La barrancada llegó a La Torre y fue un elemento a tener en cuenta», ha dicho Bernabé que a su vez es la secretaria general de los socialistas en la capital del Turia.

Bernabé ha dicho que tanto la eliminación de las pantallas acústicas, como los trabajos de drenaje en las vías ferroviarias y las canalizaciones se acometerán bajo la fórmula de contratación por «una vía más rápida y efectiva». Asimismo, la delegada del Gobierno también ha ensalzado los 150 millones de euros invertidos por el Ejecutivo en la reconstrucción de al dana en las pedanías damnificadas el 29-O. «El Gobierno está en la reconstrucción», ha aseverado al respecto.