La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, durante el desayuno informativo en la sede del PSPV este lunes. LP

El Gobierno eliminará las pantallas acústicas de La Torre para evitar futuras inundaciones

La CHJ realizará drenajes en las vías del tren y canalizaciones en la pedanía y Bernabé ensalza los 150 millones invertidos en la reconstrucción de la dana

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Lunes, 20 de octubre 2025, 11:01

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha anunciado la intención del Ejecutivo central de acometer una seria de trabajos en las pedanías del sur de ... Valencia que se vieron afectadas por la dana del pasado 29 de octubre. Entre otras actuaciones, se pretenden eliminar las pantallas acústicas situadas en La Torre así como llevar a cabo drenajes en las vías del tren y canalizaciones en La Torre para mitigar el efecto barrera en futuras inundaciones.

