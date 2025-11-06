Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Antigua sede de Hacinda en la calle Guillem de Castro. Damián Torres

El Gobierno bloquea desde hace seis meses el traspaso de la antigua sede de Hacienda

La Diputación de Valencia remite un requerimiento a la delegación de Hacienda en Valencia para que entregue el edificio I El inmueble de la calle Guillem de Castro es propiedad de la Corporación provincial y del Ayuntamiento

Laura Garcés

Laura Garcés

Valencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:09

Comenta

La antigua sede de Hacienda en la calle Guillem de Castro es propiedad del Ayuntamiento de Valencia y de la Diputación de Valencia. Es una ... cuestión que quedó aclarada hace seis meses con el pronunciamiento del Tribunal Supremo en el litigio con la Delegación de Hacienda. Pese al tiempo transcurrido la situación está bloqueada. Los legítimos propietarios de la construcción de los años cincuenta no pueden acceder al edificio porque sus antiguos poseedores no la han entregado, tal como han confirmado desde la Diputación de Valencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Presidencia resuelve el misterio: Mazón firmó en el Ventorro la resolución del listado de estudiantes deportistas de elite
  2. 2

    El nuevo hospital Quirón de Valencia tendrá 116 habitaciones e irá en una parcela de 4.500 metros junto a La Fe
  3. 3

    El camionero de Zaragoza que lleva un año buscando a la familia de una víctima de la dana
  4. 4

    Un mensajero llevó a Mazón los documentos que firmó en El Ventorro el día de la dana
  5. 5 Fallece Manolo Molero, dueño de Futurama y guardián del cómic en Valencia durante cuatro décadas
  6. 6

    El Valencia CF comenzará la instalación de la cubierta del Nou Mestalla a final de mes
  7. 7 El capitán corrupto del puerto de Valencia: «Si el jefe del EDOA quiere algo que me lo pida»
  8. 8 El pueblo que representará a la Comunitat Valenciana en el famoso concurso de Navidad de Ferrero Rocher
  9. 9

    Sánchez se queda sin escudo
  10. 10

    Patxi López no da una sobre la Generalitat

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Gobierno bloquea desde hace seis meses el traspaso de la antigua sede de Hacienda

El Gobierno bloquea desde hace seis meses el traspaso de la antigua sede de Hacienda