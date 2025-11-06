El Gobierno bloquea desde hace seis meses el traspaso de la antigua sede de Hacienda

La antigua sede de Hacienda en la calle Guillem de Castro es propiedad del Ayuntamiento de Valencia y de la Diputación de Valencia. Es una ... cuestión que quedó aclarada hace seis meses con el pronunciamiento del Tribunal Supremo en el litigio con la Delegación de Hacienda. Pese al tiempo transcurrido la situación está bloqueada. Los legítimos propietarios de la construcción de los años cincuenta no pueden acceder al edificio porque sus antiguos poseedores no la han entregado, tal como han confirmado desde la Diputación de Valencia.

Ante esta circunstancia que impide siquiera acceder al interior del inmueble para ver en qué estado se encuentra, la Corporación Provincial ha remitido un escrito de requerimiento de entrega del inmueble a la Delegación de Hacienda en Valencia. Disponer del inmueble resulta de gran interés para los copropietarios en tanto que puede ganarse para servicios dirigidos a los valencianos, sea cual sea el ámbito al que correspondan.

El escrito, al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, lleva fecha del pasado día 28. En el mismo se habla de un plazo de «quince días a contar desde la fecha de recepción de la notificación» para que la Delegación de Hacienda «remita la documentación pedida y fije fecha para la suscripción del acta de entrega del edificio».

El requerimiento no se limita a indicar ese plazo mencionado, sino que, además, señala que en el caso de no recibir contestación se podrá «Instar al juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de los de Valencia la ejecución de la sentencia» declarada firme por el Tribunal Supremo.

Desde la Corporación Provincial, en declaraciones a LAS PROVINCIAS, han hecho hincapié en que «el periodo de ejecución voluntaria, dos meses, ha pasado ya». El plazo empezó a contar con la «firmeza de la sentencia que se declaró el 1 de julio de 2024 por diligencia de ordenación del 12 de mayo de 2025».

Mientras este asunto no se resuelva, bien poco; más bien nada, se puede hacer en un edificio donde la Diputación de Valencia llegó a plantear la creación del museo en el que mostrar su amplia y rica colección de arte. Esa intención, que se dio a conocer hace seis meses, pronto se quedó congelada. El Ayuntamiento de Valencia ofreció a la Corporación Provincial la opción de instalar sus obras de arte en el Palacio de los Marqueses de Montortal que se encuentra en la plaza de Tetuán. Por el momento nada está decidido. Todo sigue en el aire.

Detrás de todo ello, la realidad que subyace es la necesidad de acceder a la antigua sede de Hacienda para comprobar en qué estado se encuentra a fin de conocer las actuaciones que requiere el edificio para su rehabilitación y a partir de ahí buscar el uso que se le puede dar. En algún momento, durante el gobierno de Joan Ribó, se llegó a plantear la posibilidad de destinar el edificio a dependencias municipales. Se destine a lo que se destine es algo que no se podrá resolver, ni siquiera plantear, mientras la Delegación de Hacienda no responda al requerimiento contra el que no cabe recurso alguno, puesto que se trata de un acto de trámite.

El deseo de encontrar contenido para una construcción que en 1952 el Ayuntamiento y la Diputación cedieron al Estado para la construcción de su nueva Delegación de Hacienda en la capital del Turia, despertó el pasado mayo -hace ya medio año- ante la resolución del Tribunal Supremo que desestimó el recurso presentado por el Abogado del Estado en representación de la Administración central para reclamar la propiedad del inmueble. Una providencia del Alto Tribunal zanjó el conflicto cuando hace medio año, con carácter firme y definitivo, determinó que la propiedad corresponde al Ayuntamiento de Valencia en un el 60 por ciento y en un 40 por ciento a la Diputación. A partir de ahí vino lo demás hasta llegar al requerimiento de la entrega del edificio.