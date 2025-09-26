Gan y Zulima Pérez admiten que falta mayor colaboración institucional

Cuando falta poco más de un mes para que se cumpla el aniversario de la trágica dana que asoló buena parte de la provincia de ... Valencia, el Club de Encuentro Manuel Broseta ha reunido al Vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, y a Zulima Pérez Seguí, Comisionada Especial del Gobierno de España para la reconstrucción tras la dana. El tema ha sido 'Balance de una catástrofe, preguntas y respuestas'. La falta de colaboración nstitucional ha sido una de las claves que se han desvelado.

Ha sido el primer encuentro de ambos mandatarios, de dos voces clave en la gestión de la recuperación de la catástrofe. La expectación despertada ante la cita confirmaba la condición de los participantes en la mesa.

Cada uno ha hecho su propio balance, que no ha sido otro que defender y reiterar posturas del territorio de gobierno de uno y otro. No se esperaba otra cosa. Gan Pampols ha dejado ante los asistentes mensajes como que «no se puede prevenir una catástrofe» apuntando que la única prevención posible es «ver cómo debemos actuar».

El vicepresidente segundo en declaraciones anteriores al encuentro ha dejado claro que no se pueden esperar grandes certezas ante situaciones catastróficas. Así a lo largo de la conversación ha deslizado la idea de la necesidad de estar bien informados y conocer cómo actuar. Ya habló días atrás de la autoprotección, si bien a juicio de Gan Pampols la que debe «dar la información es la Administración», a la que ha afeado su funcionamiento al solicitar «simplificación administrativa» y no ha dudado en señalar que «no digamos a la población que nos retrasamos porque el procedimiento administrativo es farragoso».

Zulima Pérez ha sido contundente a la hora de aseverar que «la reconstrucción va a durar muchos años» y ha centrado buena parte de su intervención en ofrecer una enumeración de las cantidades de dinero habilitadas desde el Gobierno.

Ha recordado los más de 16.000 millones de euros que se han habilitado a través del Gobierno de España para recuperar lo perdido. En particular se ha detenido también en los 1.700 millones destinados a la recuperación de los ayuntamientos que quedaron devastados. Las cifras también han ocupado a Gan Pampols, quien no ha dejado pasar la oportunidad para denunciar la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana. Ha lamentado también que cada vez que un ministro visita la Comunitat no le acompañe el conseller correspondiente. Y es que también la la coordinación entre las administraciones ha sido otra de las cuestiones que han saltado a la conversación. El tema ha surgido como respuesta a preguntas del público interesadas en conocer por qué no existe una comisión mixta.

La respuesta no ha resultado muy clara. Gan Pampols ha llamado a la «voluntad política» para crearla y plasmarla en un mecanismo administrativo.Para ello se requiere «unidad y esfuerzo», ha señalado. Por su parte Zulima Pérez ha aclarado que «la colaboración no existe», aunque ha aclarado que «donde se han podido hacer las cosas más sencillas se ha hecho».

Los bulos han ocupado algún momento de la intervención de la comisionada del Gobierno. Lo ha dicho al hilo de las interpretaciones que se hacen de la gestión del dinero habilitado para la reconstrucción. También Gan Pampols ha apuntado que es «falso de toda falsedad» que se gastaran dos millones de euros por un power point.

Zulima Pérez ha defendido la llamada a la participación ciudadana que han realizado al considerar la importancia que esta tiene a la hora de actuar. Ha defendido la necesidad de la recuperación económica y social, pero ha hecho especial hincapié en dedicar también esfuerzos en el ámbito emocional de los afectados. La exposición de Gan tampoco ha dejado de lado recordar el plan Endavant y los pao que se han ido dando.

El encuentro, ante la inminente salida de Gan Pampols del Consell –en noviembre–, es posible que sea el último entre las partes que hoy se han sentado a la mesa. El vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana ya se refirió hace unos días a que su salida del Gobierno valenciano, prevista para el próximo 4 de noviembre, es «a petición propia». Negó irse con decepción: «En absoluto. Me gustaría haber hecho muchas más cosas, como tantas veces en la vida, pero no, decepción ninguna».