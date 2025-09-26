Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Gan Pampols y Zulima Pérez Irene Marsilla

Gan y Zulima Pérez admiten que falta mayor colaboración institucional

Los dos responsables de la reconstrucción tras la dana ofrecen un balance de la gestión de la catástrofe en el Club de Encuentro Manuel Broseta

Laura Garcés

Laura Garcés

Valencia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 01:17

Cuando falta poco más de un mes para que se cumpla el aniversario de la trágica dana que asoló buena parte de la provincia de ... Valencia, el Club de Encuentro Manuel Broseta ha reunido al Vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, y a Zulima Pérez Seguí, Comisionada Especial del Gobierno de España para la reconstrucción tras la dana. El tema ha sido 'Balance de una catástrofe, preguntas y respuestas'. La falta de colaboración nstitucional ha sido una de las claves que se han desvelado.

