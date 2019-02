Francisco Dasí, presidente del Mercado Central: «El centro histórico está sufriendo más con este gobierno que con el anterior» Francisco Dasí, ayer en su puesto del mercado. / consuelo chambó El comerciante no se presentará al cargo y pide al Ayuntamiento que «haga una reflexión» sobre sus políticas de movilidad en Ciutat Vella PACO MORENO Sábado, 16 febrero 2019, 00:51

Francisco Dasí, presidente del Mercado Central los últimos ocho años, ha decidido no presentarse a las próximas elecciones, aunque seguirá ligado a las asociaciones del sector a través de una nueva entidad de carácter provincial y autonómica que se ultima.

-¿Por qué deja la presidencia?

-Ocho años en un puesto como este es suficiente y consume mucha energía. El colectivo es delicado y el contexto del mercado también. Es importante que no se identifique al mercado con una persona.

-¿A qué se refiere con un contexto delicado?

-Hemos pasado por una crisis aunque ahora se acuerde poca gente. Hubo un momento con la paralización del parking de Brujas que generó tensión. Cuando no se vende, el ánimo de todos es más delicado.

-¿También con el Ayuntamiento?

-También, con el cambio de gobierno y con todo lo que ha ocurrido con la movilidad. Luego, la vida interna de la asociación es complicada, es un colectivo inconformista y eso supone mucho desgaste.

-¿Cómo calificaría la relación con el gobierno municipal?

-(Pausa) Creo que los dos hemos cometido errores, igual la comunicación no ha sido buena. Ellos no han sabido tener paciencia con algunas cosas como la intervención en el centro, lo que también opinan los vecinos y hosteleros. Han hecho cosas buenas como el parking de Brujas, que fue un empeño de este alcalde, pero no han sabido ponerlo en valor. A la semana de abrirlo cerraron la calle San Vicente el día de más afluencia del año. En lugar de hacer una fiesta para la apertura, yo me enteré dos horas antes.

-¿Cuándo dice que el gobierno municipal no ha sabido entender el centro, a qué se refiere?

-Su punto de partida fue apostar por el pequeño comercio y nosotros estamos a favor de eso. La paradoja está en que determinadas políticas están haciendo que el centro histórico sufra mucho más con este gobierno que con el anterior. Políticas comerciales que hacen que cierren establecimientos, lo que tiene mucho que ver con movilidad y cómo se ha gestionado. Sus intenciones eran compartidas por nosotros, pero no está funcionando. Lo que me llega de los vecinos y los comerciantes es que si no puedes acceder a tu casa normalmente, si eliminas tanto paso sin crear un entorno atractivo, dejas la zona como muy desangelada. Ahí hay que hacer una reflexión. Es difícil, lo comprendo, porque en el centro hay que mantener un equilibrio complicado y queda mucho por mejorar. Tienen buenas intenciones y el modelo está bien, pero no han conseguido que los vecinos estén de acuerdo.

-¿De qué concejales guardará buen recuerdo?

-(Risas). De todos. De la primera época trabajé mucho con Alfonso Novo y Alberto Mendoza. Con Rita encontramos comprensión y del nuevo gobierno hemos trabajado con todos y discutido con todos. Con Grezzi, que en algunos casos ha sido quien ha defendido el mercado, aunque a alguna gente le cueste creerlo. Hemos discutido por sus formas y su aspecto más hooligan en la política, pero guardo buen recuerdo.

-¿Y el alcalde Ribó?

-Nos hemos reunido dos veces con él. Es cierto que tenía un problema con uno de los puestos, pero me habría gustado que viniera más, incluso como cliente. Fuimos a verlo varias asociaciones de todo tipo para pedirle que dialogara más, que tenía que hablar con la gente, y fue decepcionante. Nos dijo que eso es lo que había, lo que no entendí.

-La relación del mercado con los turistas ha cambiado mucho.

-Ha mejorado ahora, los turistas entienden que el mercado es un sitio de compra y deben interferir lo menos posible en la actividad diaria. Nosotros vivimos de la gente que viene a comprar. No dejarán de venir y hay que controlarlo e intentar venderles. Somos comerciantes.

-¿El mercado podrá vivir del consumo y las degustaciones?

-No, no podemos ser una feria dando todos sidra, café y cacahuetes. La gastronomía hace moverse a la gente, pero tenemos que vender. Tenemos a Camarena y está muy bien, incluso yo pondría un par más de locales de este tipo, uno seguro en la pescadería, que tenemos que recuperar para que vendan más.

-¿El proyecto para la plaza gusta?

-Sólo le pido a Dios que entiendan que el sótano lo necesitamos para nuestra logística y debe ser accesible. Para el servicio a domicilio, la recogida de basura, etc.

-¿Lo veremos en política?

-Estoy alejado de los partidos políticos y si me lo plantearan me lo pensaría. Sólo te digo que soy un hombre moderado (risas).