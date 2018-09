Seas turista o local, Valencia es una ciudad que siempre tiene algo con lo que sorprendernos. A orillas del mar se alza esta urbe cuya historia impregna cada rincón y donde el buen tiempo ameniza cualquier visita o paseo. Descubrir todo lo que tiene que contarnos puede realizarse de muchas maneras y disponer de tiempo y dinero no son condiciones indispensables.

Recorrer ciudades en segway es una moda que lleva varias años pisando fuerte y en Valencia no iba a ser menos. Es un medio de transporte bastante cómodo para hacer rutas por las distintas partes de la urbe porque, por lo general, son baratos de alquilar y al ser eléctricos no se emplea casi esfuerzo - no es como pedalear durante muchas horas. Además, el hecho de que funcionen por energía eléctrica contribuye a que se utilicen unos modos más ecológicos en la visita de ciudades. El horario de las rutas se establece según las necesidades del grupo, pero todas parten desde la tienda 'Segway' en Calle Gobernador Viejo, 8.