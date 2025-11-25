Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La jueza investiga como posible víctima de la dana la muerte de un hombre en Guadassuar
Acto celebrado en memoria de las víctimas de violencia machista en el Cementerio. Coordinadora Feminista

Flores y versos recuerdan a las mujeres asesinadas por violencia machista en el Cementerio General de Valencia

En el acto, organizado por la Coordinadora Feminista, se ha reivindicado el compromiso de la sociedad para erradicar todo tipo de violencia sobre la mujer

EP

Valencia

Martes, 25 de noviembre 2025, 16:04

Activistas de la Coordinadora Feminista han recordado a las víctimas de la violencia machista con flores y versos en el Cementerio General de València, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Por cuarto año consecutivo se han reunido en el monolito del Cementerio General que recuerda a las mujeres asesinadas y a sus hijos e hijas.

En el acto se han leído versos de autoras como Gioconda Belli y Alejandra Pizarnic, junto a los nombres de las víctimas de las diferentes formas de violencia machista, que la Coordinadora cifra en 71 mujeres asesinadas y cinco hijos e hijas.

Frente al monumento, las asistentes han depositado flores lilas y blancas y han colocado una tela violeta con los nombres de todas las víctimas.

La portavoz de la Coordinadora Feminista de València, Candi Barroso, ha reivindicado en declaraciones remitidas a los medios que «la sociedad tiene que comprometerse para erradicar todo tipo de violencias machistas, una cuestión que hoy echamos a faltar en muchas ocasiones».

Los actos de Coordinadora Feminista por el 25N continuarán esta tarde con una manifestación a las 19.00 horas que recorrerá el centro de la ciudad, encabezada por mujeres supervivientes de violencia machista.

