Una finca en Fuente de San Luis, la única inversión exclusiva del Ayuntamiento

La interpelación del grupo Ciudadanos incluye las promociones inmobiliarias que tiene en marcha el Consistorio. La respuesta es que sólo hay un edificio de cien viviendas en la calle Pintor Sabater, en el barrio de Fuente de San Luis. Este año está previsto encargar la realización del estudio geotécnico y el proyecto de ejecución. El resto del casillero está en blanco. La concejalía de Vivienda sí ha aumentado los fondos de ayudas al alquiler, pero las promociones directas han brillado por su ausencia. «Todos los planes de financiación para proyectos en el Cabanyal presentan retrasos alarmantes. ARRU, Confianza y EDUSI no han funcionado en manos del tripartito y los vecinos los han reivindicado constantemente», criticó ayer el candidato a la alcaldía por la formación, Fernando Giner.

«Es lamentable que un barrio que debería ser icónico, por su belleza y su luz, sea uno de los más degradados de la ciudad. Ciudadanos le dará al Cabanyal el impulso que Ribó no le ha dado», añadió, para subrayar que «Valencia no puede seguir viviendo de espaldas al mar. Pero, para conseguir eso, hay que creérselo». La empresa municipal AUMSA, una de las herramientas más útiles de las que dispone el gobierno municipal para este fin, no ha sido utilizada más que para agilizar algún proyecto, al igual que ha ocurrido con la empresa Plan Cabanyal. En este caso, también se ha visto afectada por la lentitud administrativa al no tener todavía los dos permisos necesarios para derribar sendos inmuebles en ruinas en el barrio. El Plan EDUSI de fondos no ha reservado nada para viviendas, aunque la lentitud en este caso es máxima, por lo que es poco probable que hubiera ayudado a desatascar el problema en el distrito Marítimo. Como publicó este periódico, hay media docena de proyectos en revisión a pesar de que las instituciones europeas obligan a que esté acabado en plazo.