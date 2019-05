La fiesta de la música y el tapeo

Las primeras notas de swing comenzaron a sonar ayer sobre las siete de la tarde en el Tinglado 2 de La Marina. Con el sol poniéndose se daba por inaugurada la tercera edición de Tapas con Swing, organizada por LAS PROVINCIAS y patrocinada por Amstel con la colaboración de Bodegas Murviedro y Coca Cola. Junto a este evento musical y gastronómico, todos los que se dieron cita pudieron comprobar las bondades de la movilidad ecológica en la muestra Ecomov, también organizada por este periódico, y que tiene lugar de manera simultánea.

La tarde comenzó con la clase de iniciación al Lyndi impartida por Alba Steinlein y Javi Molina en la que se dieron cita numerosos curiosos que quisieron probar estos ritmos. «La clase ha estado genial, muy divertida. La gente se ha involucrado mucho y hemos podido ver que disfrutaban con esta iniciación al swing», explicaban los profesores de la Escuela Spirit Valencia, que añadían que «creemos que es un baile bastante fácil de captar para divertirse. Obviamente aprender lleva su tiempo, pero es un ritmo muy alegre y fácil de seguir con unos pasos básicos».

Entre los presentes se encontraban Mª Dolores Barrachina y Rosa García, vecinas de Valencia, que vivían su primera experiencia con el swing. «Ha sido una clase muy divertida, los pasos eran muy sencillos, por lo que era fácil seguir el ritmo y memorizarlos. Está claro que hay que empezar poco a poco pero los profesores nos lo han explicado estupendamente y lo hemos pasado muy bien», explicaba Mª Dolores Barrachina tras aprender sus primeros pasos. Por su parte, Rosa García señalaba que se lo había pasado muy bien, «los pasos eran fáciles de seguir. De hecho nos ha gustado mucho, veníamos a probar porque estamos pensando en apuntarnos a clases después de verano».

Tanto los responsables de la Escuela Spirit como el público presente en el Tinglado 2 de la Marina comentaron que el regreso del evento al Tinglado era un acierto. «Este es un magnífico entorno con el mar de fondo para un evento musical, se agradece que haya este tipo de eventos para pasar un fin de semana diferentes», apuntaba Juan Sánchez, también presente en el evento.

Consuelo Chambó

Tras la clase llegó el turno de los más avanzados quienes demostraron sus dotes al bailar esta popular música de los años 20, 30 y 40 del siglo pasado. La pista del Tinglado 2 evocó a aquellas pistas de baile clandestinas que abrían sus puertas al caer la noche. Vestidos para la ocasión, los bailarines hicieron las delicias de los curiosos que se agolpaban para verles flotar sobre la pista.

Con los motores en marcha y casi a toda máquina, comenzó el prelimirar del Concurso de Baile Jack and Jill Conchita Style, en el que se midieron las fuerzas para encarar el concurso que tendría lugar al filo de la media noche.

Junto al swing y la música jazz como protagonista estuvo a lo largo de la tarde y noche las tapas elaboradas por el Huerto de Santa María, entre las que destacaron la paella y las pataquetas de blac i negre o la coca alicantina.

Pasadas las 21:30 horas, llegaba el turno de la música en directo. La Banda Spirit Swing Combo subía al escenario para poner el ritmo a la noche. Temas clásicos de la época fueron sonando para el disfrute de los allí presentes que no podían dejar de mover los pies contagiados por el excelente ambiente de esa América clandestina de los años 20, 30 y 40.

Continúa la marcha

La jornada de hoy comenzará a partir de las 11:30 horas con el Swing for kids, una de las novedades de la presente edición. La clase estará impartida por Valeria Yegupova y Fran Gutiérrez, pertenecientes a la Escuela Savoya. La música en directo también será protagonista durante la mañana gracias a los temas que The Charlestomp Band interpretará en directo.

Por la tarde, se repetirá el guión de la jornada anterior (clase de iniciación al Lindy, esta vez con con Valeria Yegupova y Fran Gutiérrez) y cerrará la noche la actuación de The Savoy Stompers Big Band junto a la Dj Isa Chavarría quien debuta en España.

Uno de los alicientes será la segunda jornada del Concurso de baile Jack and Jill Conchita Style que comenzará con el preliminar y que se celebrará durante la actuación de la Big Band. El premio para los ganadores será un &lsquofull pass&rsquo para la Stompin&rsquo at the Savoy Festival de 2020.

El domingo se inaugurará con la clase de iniciación al Lindy y, sobre las 12:30 horas, con la última actuación de la presente edición a cargo de la Banda The Sunnysiders.