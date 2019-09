Fidel Pila: «¿Cuántos datos más queremos ceder y a cambio de qué?» Fidel Pila, director general de LAS PROVINCIAS, durante el Congreso de big data. / I. Marsilla El director general de LAS PROVINCIAS inaugura el III Congreso de Big data con una ponencia sobre las claves futuras del uso de la información S. PANIAGUA Lunes, 30 septiembre 2019, 18:34

El director general de LAS PROVINCIAS, Fidel Pila, ha pronunciado esta tarde la ponencia que inaugural del III Congreso de big data organizado por el periódico bajo el lema 'La Ciberseguridad como eje principal del big data'. Se trata de un encuentro está especializado en el análisis e interpretación de los macrodatos de todos los sectores representativos de la sociedad y contará con ponentes expertos en campos como la seguridad, al analítica o la llamada industria 4.0.

La ponencia de Fidel Pila, 'Medios de comunicación, líderes en usuarios tras las FAANG ¿Cómo usamos los datos?', ha puesto énfasis en que en el futuro, la clave será saber utilizar las herramientas y los datos para fines que no sean puramente económicos o políticos y que contribuyan a mejorar la sociedad en su conjunto.

Pila ha comenzado explicando que «desde la Prehistoria, con las pinturas rupestres, más tarde con la construcción de las bibliotecas de Babilonia y Alejandría o los recuentos de población que hacían en el Imperio Romano el hombre ha buscado la forma de obtener datos para entender la realidad. El avance tecnológico ha propiciado que el 90% de los almacenados desde el comienzo de la historia de la Humanidad se ha generado en los dos últimos años». Y, según ha comentado, antes sólo era el ser humano el que tenía la capacidad de analizar esta información, pero ahora además los ordenadores «comienzan capturando los datos, los optimizan, se hace un análisis descriptivo, se incorpora análisis predictivo y, por último, uno prescriptivo para sugerir y automatizar las acciones». Además, ha destacado que «los medios de comunicación también nos hemos convertido en generador de esa información ya que antes no sabíamos quiénes eran nuestras audiencias, pero ahora se nos hemos convertido en un jugador excepcional sobre esos datos».

En un mundo global como el actual, Fidel Pila apunta que el mundo se ha armonizado ya que todos tienen acceso a la tecnología siendo este el fenómeno que más rápido se ha expandido en la historia. Esto ha provocado que se haya producido un monopolio en el sector de los operadores digitales, a excepción de países como China en la que los operadores son locales. Entre los problemas que esto genera está «la regulación sobre la competencia, así como una problemática fiscal y todo ello logra una mejor optimización de los resultados». Pila también ha explicado que un «uso perverso de los datos, muchas veces obtenidos de forma fraudulenta, hace grande la caja de grandes empresas y depreda el ecosistema tecnológico comprando cualquier competencia».

Sin embargo, no todo iba a ser negativo y el director general de Las PROVINCIAS señala que «en el futuro, la clave estará en saber utilizar las herramientas y los datos para fines que no sean puramente económicos o políticos y que contribuyan a mejorar la sociedad en su conjunto. Como por ejemplo, en el ámbito sanitario el abanico de posibilidades es enorme y muy prometedor: predecir lesiones o enfermedades, hacer pronósticos, mejorar los medicamentos».

Asistentes al congreso / . Marsilla

Por último, Fidel Pila ha explicado cómo LAS PROVINCIAS utiliza los datos a través de las cookies que se instalan en los ordenadores de los usuarios y también mediante los usuarios registrados. «Aquellos que no están registrados no sabemos el nombre, edad, sexo o ingresos, pero sí tenemos datos sobre su comportamiento y eso se cruza con los que sí conocemos creando un único perfil al que segmentamos para poder mandar noticias o publicidad según sus preferencias», ha explicado Pila, quien añadía tras esa información hay muchas horas de trabajo. Es por ello, remarca, que «una de las recomendaciones para las empresas es la de no dejarse engañar por aquellos que, a través de jerga específica, pueden llevar a inversiones descabelladas. En cuanto a las personas, en el momento actual el reto que se presenta ante nosotros como individuos y como grupo social se reduce a evaluar el riesgo y el beneficio. Es obligatorio preguntarse: ¿cuántos datos más queremos ceder y a cambio de qué?».

Tras Pila, intervienen Silvia Barrera, inspectora de la Policía Nacional, especialista en ciberseguridad e investigación del cibercrimen; David Prieto, jefe de Risk & Compliance & Identity & Fraud Services, del equipo de ElevenPaths (Grupo Telefónica); Francisco Romero, Technology Sales 'country leader', de Oracle Spain; Francisco Aznar, 'development manager' del grupo Ribera Salud; Alejandro Valladares, jefe de Data Drive Transformation en BBVA; Raquel Nebreda de la Piedad, profesora de ESIC Business & Marketing School y 'chief data officer, artificial intelligence & data analytics expert' en Leroy Merlín España; y Salvador Herrando, director de operaciones de Nexus Integra Go Hub (grupo Global Omnium).

El auditorio Sofia del Hotel Balneario Las Arenas de Valencia acoge esta tarde el congreso 'La Ciberseguridad como eje principal del big data', un evento organizado por LAS PROVINCIAS, con la colaboración de BBVA, ElevenPaths, ESIC Business & Marketing School, Global Omnium, Ribera Salud y Do You Media.

El congreso se centra en la ciberseguridad como eje principal del 'big data'. En consecuencia, el objetivo es la identificación de tanto las necesidades, como los principales problemas y preocupaciones del ámbito público, privado y personal a través de grandes bases de datos y el uso y explotación que se hace de ellos.

Las elevadas capacidades analíticas que proporciona el big data a partir de los nuevos modelos y métodos algorítmicos, como la analítica predictiva y prescriptiva, están creando nuevos escenarios para las personas, las empresas y las administraciones en sectores como las políticas públicas, la justicia, la educación o la lucha contra el fraude fiscal, entre otros.