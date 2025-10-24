Farolas más modernas y eficientes para las pedanías afectadas por la dana y varios barrios de Valencia

Unas farolas más modernas y más eficientes. Esa será la característica de las nuevas luminarias que el Ayuntamiento de Valencia va a instalar en las ... tres pedanías afectadas por la dana y en distintos barrios de la ciudad.

Precisamente esta medida se ha aprobado en la Junta de Gobierno Local, que ha dado luz verde al inicio de dos licitaciones para la renovación del alumbrado de diferentes barrios de la ciudad y de las pedanías afectadas por la dana, con un importe global de casi 3 millones de euros.

El portavoz del gobierno municipal, el concejal Juan Carlos Caballero, ha informado hoy de estos acuerdos que impulsan la apertura de sendos procesos para adjudicar el servicio que contempla la instalación de nuevas luminarias y el suministro de iluminación pública.

Por un lado, el Ayuntamiento ha acordado licitar el contrato (dividido en cuatro lotes) para la mejora de un millar de luminarias con tecnología LED «para mejorar el confort y la seguridad de Exposición, Mestalla–Benimaclet (con 414.000 euros); Peñarroja (con 371.000 euros); La Petxina -Arrancapins-Montolivete y la avenida Peris y Valero (378.000 euros); y Tres Forques (321.000 euros). Este contrato, que tendrá una duración de cuatro meses, cuenta con una inversión inicial de más de 1,4 millones de euros.

En segundo lugar, el contrato para la renovación del alumbrado de las pedanías afectadas por la dana, por importe inicial de más de 1,4 millones, también está dividido en 5 lotes y cuenta un plazo de ejecución de 5 meses. Concretamente, destina 389.000 euros para las Pedanías del Norte; 232.000 euros para Forn d'Alcedo; y 309.000, 266.000 y 292.000 euros para Castellar-Oliveral.

Juan Carlos Caballero ha manifestado que «los vecinos y vecinas de las pedanías merecen los mismos servicios que el vecindario de cualquier otro distrito de la ciudad, y, por tanto, hay que tratarles como tal, además teniendo una especial atención y empatía por los daños y el deterioro que han sufrido tras la dana».