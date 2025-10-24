Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Zona de La Torre recientemente inundada por el desbordamiento de la acequia de Favara. Iván Arlandis

Farolas más modernas y eficientes para las pedanías afectadas por la dana y varios barrios de Valencia

El Ayuntamiento destinará tres millones de euros a los dos lotes que llegará también a zonas como Exposición, Tres Forques, Monteolivete y Peris y Valero

L. S.

Valencia

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:57

Comenta

Unas farolas más modernas y más eficientes. Esa será la característica de las nuevas luminarias que el Ayuntamiento de Valencia va a instalar en las ... tres pedanías afectadas por la dana y en distintos barrios de la ciudad.

