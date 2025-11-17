Familias del IES Campanar denuncian estar sin agua en el centro al detectar legionella

Gonzalo Bosch Valencia Lunes, 17 de noviembre 2025, 16:49 Comenta Compartir

Las familias del IES Campanar han dicho basta. Desde el AMPA del centro denuncian que la conselleria de Educación no contesta a las diversas peticiones de reunirse con el departamento de Infraestructuras educativas para acometer una serie de mejoras en su centro escolar. Y es que el estado de las tuberías ha provocado que corten el suministro de agua desde el 7 de noviembre al descubrir los dos puntos con niveles muy altos de legionella. Las familias insisten en que el estado del centro es muy mejorable y exigen una reunión con la conselleria.

«Desde la reunión mantenida en marzo de 2024 con el director de infraestructuras educativas, donde se nos informó que nuestro centro educativo tenía una dotación de 218.000 euros para comenzar el proyecto básico de construcción de nuevo instituto, nada ha ocurrido con las necesidades del centro actual», explican desde el AMPA. Y es que las condiciones en las que van sus hijos al colegio necesitan de soluciones urgentes. De hecho, desde el AMPA se asegura que a dicha reunión se llevaron imágenes del estado de las instalaciones y 1.735 firmas que apoyaban un manifiesto con las medidas a abordar.

Desde entonces, la conselleria no se ha vuelto a reunir con el IES Campanar, mientras que desde el AMPA aseguran que el centro lo solicita vía correo electrónico semanalmente a la administración. A finales del mes de octubre, el centro vuelve a convocar una reunión con el director de infraestructuras educativas para explicarle el mal estado de la red de saneamiento del agua en el instituto.

Finalmente, desde el centro se requirió la presencia de personal técnico por una fuga en esa red de saneamiento del agua. Durante los trabajos, los operarios de la empresa que acudieron a solucionar la avería descubrieron hasta dos puntos del centro donde se percibieron altos niveles de legionella. Una de ellas en el cuarto de mantenimiento de la red, y otro en el baño masculino de la planta baja.

«Son los propios técnicos los que comunican que las tuberías están en avance estado de oxidación y con acumulación de metales pesados, lo que supone una causa frecuente de legionella. Angustiosa es la situación que vivimos porque debemos elegir entre reparar una fuga o valorar la sustitución de las tuberías de hierro por tuberías modernas actuales», denuncian desde el AMPA. «El alumnado debe traer agua de casa y el instituto provee de botellas de agua, pero las asignaturas que necesitan agua como los laboratorios se ven afectadas. ¿Quién puede estar sin suministro de agua? ¿Y en un centro como el IES de más de 500 alumnos?», reclaman con desesperación.

Desde el AMPA no se comprende cómo no se han acometido trabajos en la red, pues afirman que en la reunión de marzo de 2024 ya se dio a conocer la situación a la conselleria: «En esa reunión, se nos instó a que solicitásemos intervención a la unidad técnica porque la modernización de la red de fontanería de nuestro centro educativo excede del presupuesto. Las tuberías son muy antiguas y están prácticamente desintegradas. Y se le remite a las fotos que llevamos en la reunión de marzo de 2024 y se invita a ver muestras de las mismas. Se menciona que el estado de la red de saneamiento es conocida por la Unidad técnica de actuaciones y que el grado de reparaciones supera actualmente el normal mantenimiento de un IES público».

Del mismo modo, el AMPA denuncia además que la red de saneamiento no es la única instalación «obsoleta». «Se han tenido que cambiar las ubicaciones de aula en tres ocasiones, de plantas superiores a inferiores, para que alumnado con problemas de movilidad pueda cursar la lección. Es un claro reflejo de la falta de inclusión de nuestro centro, y lo más grave es el incumplimiento de todas las normas de accesibilidad de aplicación a Edificios públicos. No tenemos ascensor, ni elevador». De igual modo, aseguran que el estado de las pistas deportivas del patio también necesita mejoras, y que los socavones y grietas han provocado caídas y lesiones en alumnos del centro.