La falta de parcelas paraliza cinco dotaciones en el Cabanyal La tasación realizada por el Ayuntamiento de las propiedades para una permuta no es aceptada y el proceso debe comenzar de nuevo P. M. VALENCIA. Jueves, 27 septiembre 2018, 00:55

Cinco equipamientos públicos en el Cabanyal permanecen bloqueados a la espera de que el Ayuntamiento pueda conseguir las parcelas. Así se indica en una respuesta de la concejalía de Patrimonio al edil de Ciudadanos Narciso Estellés, donde se indica que todavía no se ha cerrado la permuta.

El proceso es complejo, pero viene de lejos y su retraso agrava la demora en la ejecución de inversiones en el barrio. Además, se trata de dotaciones situadas en la llamada 'zona cero', repleta de solares y casas en ruinas, por donde debía pasar la prolongación de Blasco Ibáñez.

El Consistorio ya ha elegido las propiedades de la empresa Plan Cabanyal-Canyamelar que desea para un centro de personas mayores, un centro cívico, una escuela infantil, un antiguo matadero que acogerá el Archivo Histórico y otro inmueble para oficinas. Todas las inversiones suman cinco millones.

El problema es que la valoración que ha hecho de las parcelas y el inmueble no se corresponde con el valor dado por Plan Cabanyal, que como toda empresa pública no puede deshacerse de valores en existencia con pérdidas. Por esta razón, el trabajo terminado antes del verano no sirve y hay que comenzar de nuevo. Las dotaciones, al menos en parte, se basan en fondos del Plan Edusi que caduca en 2020.

El concejal Estellés indicó que «los tiempos de ejecución y de gestión en el Cabanyal se están eternizando. Las promesas y los anuncios no se convierten en una mejora de la situación social y de convivencia entre los vecinos. El hecho de que las permutas estén todavía sin decidir es una prueba más».

El edil recordó que Ciudadanos reclamó en la comisión de Desarrollo Urbano de esta semana la ejecución y la actualización del programa Edusi para que se hiciera un nuevo cronograma de las actuaciones. «El 28 de junio llevamos al pleno los incumplimientos del Plan Confianza. El tripartito está demostrando una absoluta incapacidad para ejecutar las obras en el Cabanyal», dijo.

Los solares que deben pasar a manos del Consistorio se encuentran en calles como Vidal de Cañelles, Francisco Eiximenis, San Pedro y Luis Despuig. También en Lavadero y Amparo Guillem. Se trata de dotaciones públicas vitales para la recuperación de esta parte del Marítimo y que cuentan con proyectos ya en marcha, como es el caso de l'Escorxador. El edificio protegido de la calle San Pedro acogerá un archivo sobre la memoria histórica del barrio, aún por definir.

La segunda parte de la permuta será la elección de las propiedades municipales que acepte Plan Cabanyal. Esto tampoco será un proceso sencillo, indicaron fuentes conocedoras de los trámites, debido a que no se aceptarán viviendas o solares difíciles de subastar.