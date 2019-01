La falta de un convenio con el Ayuntamiento bloquea la unidad canina de la Policía Local Participación de la unidad canina en el día del patrón de la Policía Local. / lp Los perros adiestrados no pudieron desfilar en la bendición de San Antonio porque queda pendiente de formalizar el protocolo en la Junta de Gobierno LOLA SORIANO VALENCIA. Domingo, 20 enero 2019, 00:07

Los perros adiestrados de la anunciada Unidad Canina de Operaciones Policiales (UCOP) de la Policía Local iban a participaran en la bendición de animales de la fiesta de San Antonio esta misma semana, pero al final, dos días antes se abortó la iniciativa desde la concejalía de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia.

La cuestión de fondo es que todavía no se ha aprobado el convenio que regula la relación laboral o de servicio que prestarán estos ejemplares en el cap i casal.

En la bendición de San Antón sí pudieron asistir los canes de la Policía Local de Paterna y también la unidad del Cuerpo Nacional de Policía, pero tal como detalla María Dolores Jiménez, concejal no adscrita del Consistorio, «me llamó la atención que no asistieran los perros de la Policía Local de Valencia».

Jiménez argumenta que esta nueva unidad «se presentó oficialmente en octubre, durante la fiesta del patrón de la Policía Local en la avenida del Cid, pero me llamó la atención que tres meses después no fueran a la bendición cuando sí estaba previsto que asistieran e incluso se hizo cambiar de turno a los agentes para estar presentes».

Según la edil, «estaba claro que algún problema de tramitación no estaba claro, porque se avisó al personal dos días antes y en la jornada de la bendición el máximo responsable de la Policía se fotografió con los canes de Paterna, pero no fueron los de Valencia».

Jiménez asegura que «no puedo entender que presenten la unidad en el día del patrón y que tres meses después no puedan salir a la calle porque el tema sin resolver».

Este bloqueo de la tramitación es conocido por fuentes sindicales, que añadieron que también estaba pendiente de resolver la documentación de la furgoneta que transportará a los canes, algo que ayer negó la concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato. Por su parte, Jiménez se pregunta «si la furgoneta estará ya adaptada en el interior con los transportines de los perros. Al principio de semana no tenía matrícula y el viernes sí».

Menguzzato explicó que la previsión es que asistieran a la bendición, «pero todavía no se podían presentar porque no está constituida esta unidad». Y añadió que «se había desarrollado un convenio para regular la función de la unidad, pero los trámites administrativos no habían terminado, porque está pendiente de que el tema tenga el visto bueno de la Junta de Gobierno».

Menguzzato añadió que espera que el asunto se apruebe en breve. Y es que los perros adiestrados son mascotas que ya pertenecían a unos agentes de la Policía. Ahora conservarán la propiedad, pero trabajarán para el Consistorio, al igual que ocurre con la unidad de Paterna.

«El convenio es una manera de regular esta herramienta profesional», añadió Menguzzato, ya que el Ayuntamiento se hará cargo del seguro y del tratamiento veterinario. Una de las primeras labores que harán estos canes es el control del menudeo de droga en el entorno de colegios y parques.