Los excesos de los 'tuctucs' turísticos: aparcan a sus anchas y ejercen de guías alegales

Los tuctucs son una alternativa para conocer la ciudad de forma ágil, rápida y cómoda. Permiten visitar las calles más estrechas y cruzar las grandes ... avenidas sin que al final del día los pies se resientan. Su agilidad resume lo que podría ser una visita de varios días en pocas horas, o incluso menos. Muchas personas lo usan a modo de trailer para luego volver a los sitios que más les han llamado la atención.

Esta modalidad ha crecido en oferta y popularidad durante este último año en Valencia. Los vehículos, conducidos por personas que ejercen de guías, recorren los lugares más emblemáticos de la ciudad y hacen paradas rápidas para que los pasajeros puedan sacarse fotos, comer algo o entrar en el interior de los monumentos.

Esta tendencia turística ha llegado acompañada de polémica. Desde el Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural denuncian la falta de licencia para el ejercicio de guía turístico de estos tuctucs. En la Comunitat Valenciana es necesario pasar un examen que comprueba conocimientos de historia, cultura e idiomas para poder ofertar dicho servicio de forma acreditada. César Guardeño, guía y presidente del Círculo, califica el nuevo modelo proveniente de Tailandia como «competencia desleal». Por ello, han presentado denuncias al Ayuntamiento y están a la espera de una respuesta que ponga fin o regule la nueva moda turística.

Otra molestia que generan estas motos de tres ruedas es su forma de aparcar delante de los puntos de interés, sin importar si los lugares están acotados por línea amarilla o vado. Los principales emplazamientos donde ocurre esto son las Torres de Serrano y el Mercado de Colón. el Desde el Consistorio recuerdan que nadie puede saltarse las indicaciones viales y que, por lo tanto, podrán ser sancionados como cualquier otro vehículo en las mismas circunstancias.

Los vecinos del Mercado de Colón se muestran molestos al respecto. «Las normas son para todos», sentencia Patricia Guardiola, una residente de la zona. «Estas motos tendrían que estar prohibidas, y más aún cuando su función es transportar a personas», señala la mujer. Jorge, que vive cerca también, piensa el problema no es la nueva forma de movilidad turística, sino la falta de regulación y «mano dura».

Mientras, en los comercios, no ponen pegas por la llegada de potenciales clientes a sus puertas. «Si aparcan delante del mercado, lo normal es que entren y algo comprarán», dice una dependienta.