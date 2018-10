Estudian denunciar al Director General de la Marina de Valencia por prevaricación El '90´s Love U Ninety´s Party' mantiene su fecha de celebración prevista para el 6 de julio de 2019 y anunciará en las próximas semanas el lugar de celebración LP Valencia Miércoles, 17 octubre 2018, 15:37

Los organizadores del festival '90´s Love U Ninety´s Party' han remitido esta mañana un burofax a Vicente Llorens, Director General del Consorcio de la Marina Real de Valencia, en el que se solicita que la entidad explique los motivos por los que se ha cancelado la reserva del recinto de la Marina para la celebración del festival '90´s Love U Ninety´s Party' cuya celebración está prevista para el próximo 6 de julio de 2019.

José Ángel Tarazona, portavoz de la entidad, ha afirmado que «estamos recabando la información necesaria para presentar una denuncia ante la Fiscalía de Valencia por un posible delito de prevaricación, ya que no entendemos que se cancele nuestra reserva y se adjudique el recinto para la celebración de un macrofestival de idénticas características a la mercantil Starboy Quarterback S.L., que participaron junto a nosotros en el festival organizado en Julio de 2018 bajo el nombre: '90´s Love U Ninety´s Party'. De modo que los actuales adjudicatarios del recinto son corresponsables de los supuestos daños causados que se nos atribuyen a nosotros».

En su opinión el festival '90s Homenaje a la Ruta', actualmente adjudicatario del recinto ha sido plagiado y organizado por un antiguo socio suyo, Víctor Pérez, que es actualmente Presidente de FOTUR (Federación de Ocio, Turismo, Juego, Actividades Recreativas e Industrias Afines de la Comunidad Valenciana).

En el burofax, los organizadores del macrofestival no entienden las razones expuestas por el Consorcio, tales como su incompatibilidad con el Plan Estratégico de la Marina de Valencia por supuestas molestias a vecinos y desperfectos en el recinto, «ya que sé se ha autorizado la utilización del recinto a sus anteriores socios. Nos gustaría conocer las diferencias para autorizar a una empresa que plagia nuestra marca y no a otra y si no recibimos una respuesta, pondremos el caso en manos de la Justicia», asegura José Ángel Tarazona.