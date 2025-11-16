La estación que cambió el centro de Valencia

Paco Moreno Valencia Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:03 Comenta Compartir

Un gran andamiaje saluda a los viajeros que pasan por debajo de la imponente marquesina de la Estación del Norte, edificio que se enfrenta a la última fase de una rehabilitación integral decidida con motivo del centenario de su construcción y que por diversas circunstancias se ha alargado varios años. En el exterior, la torre derecha se beneficia también de la misma intervención.

Una vez retirado todo, el imponente edificio de Demetrio Ribes quedará más o menos como estaba el mismo día de su inauguración en 1917, con el permiso de la marquesina, adaptada a las tecnologías actuales. Y su influencia en el entorno seguirá siendo decisiva, como cuando contribuyó a modernizar la ciudad de Valencia.

Si hay un proyecto que ha supuesto un cambio cualitativo para el Cap i Casal, ese es sin duda la estación ferroviaria. Así lo destaca el arquitecto y académico de la Real Academia de Bellas Artes, Francisco Taberner. «Tener una estación que llegue al centro de la ciudad fue una gran oportunidad», comenta el experto.

Ampliar La Estación del Norte, con su aspecto actual. JESÚS SIGNES

«En su momento hubo grandes discusiones por esto, se quería poner la estación en el ángulo de las dos grandes vías, tenía su cierta lógica, pero ahora a todo el mundo que viene en Cercanías le beneficia y es algo extraordinario», subraya.

Otra de las ventajas es que rompió una barrera de la que ahora nadie se acuerda. «Todo el mundo se cree que la diagonal que es la avenida del Regne es como en Barcelona, que se hizo para ahorrar recorridos, cuando resulta que era la vía del tren, vallada por las dos partes y hacia Ruzafa era otro mundo», dice. Todo eso cambió a partir de la desaparición de las vías.

Cuando en 1917 se inauguró la nueva estación y se clausura la antigua, situada en el solar del actual hotel Centenari en la plaza del Ayuntamiento (la calle Lauria era la salida de carruajes), este movimiento urbanístico permite la creación de nuevas manzanas de edificios residenciales a espaldas de la plaza de Toros.

Ampliar Interior de la Estación del Norte, en los años 20. ARCHIVO RAFAEL SOLAZ

«En la calle Castellón y la calle Alicante cada edificio tiene un estilo, es algo muy curioso, se hacen casi en los años 30. Hay desde fincas totalmente afrancesadas hasta la de José Luis Testor que llega casi hasta Germanías, un proyecto de esos que hacían los agentes comerciales, se encuentra un edificio de Goerlich, un frontón,... Conviven los viejos y nuevos estilos en los terrenos donde se situaban los andenes y la zona de maniobras de la antigua estación», recuerda. Precisamente esta zona ha evolucionado una vez más recientemente, aunque por el subsuelo, a través de un pasaje peatonal que unirá las estaciones del metro de Alacant y Xàtiva a partir de las próximas fiestas navideñas.

Para entender la Estación del Norte hay que meterse en la piel de su autor. Demetrio Ribes tenía sólo 31 años cuando asumió el encargo, lo que da una idea clara de su genio. En 1906 se pusieron en marcha las obras, con lo que se da por descontado que la tenía en la cabeza unos años antes. El arquitecto, nacido en 1875, tuvo una muerte prematura a los 46 años pero dejó numerosas muestras de su valía en edificios de todo tipo, lo que avala que era un auténtico emprendedor.

La Guía del Colegio de Arquitectos de Valencia incluye cuatro edificios de Ribes. A la Estación del Norte se suma el Edificio Bigné (Pérez Pujol, 5), proyectado en 1911 y del que se elogia el verticalismo «en su fachada, la decoración suspendida y los motivos ornamentales como la rosa de Mackintosh de la escuela de Glasgow», se indica.

Ampliar La Estación del Norte en 1915. ARCHIVO RAFAEL SOLAZ

Iguales elogios tiene el Edificio Francisco Sancho (Marqués del Turia, 1) o el Edificio Ferrer (Cirilo Amorós, 29). Fuera del Ensanche, se movió en todo tipo de ámbitos, como en la novedosa introducción del hormigón armado en los Docks del Puerto, una propiedad ahora municipal y pendiente de destino, así como varias naves industriales, iglesias o casas populares repartidas por toda la provincia de Valencia.

¿Qué tiene la Estación del Norte que tanto fascina? La misma Guía destaca sencillamente que constituye «uno de los mejores edificios de nuestra arquitectura civil y es punto de referencia monumental y representativo de la ciudad». Su estilo se adscribe al movimiento modernista, dentro de la corriente denominada Sezession Vienesa, pero es la «manera peculiar con la que Ribes interpreta el estilo lo que la dota de notable singularidad con una personal reinterpretación de ornamentos de la escuela de Viena, que utiliza con maestría y adapta a la industria valenciana del momento de la que destaca la elaborada en La Ceramo de Benicalap de José Ros (que gozaba de gran prestigio por seguir conservando el secreto del reflejo metálico de la cerámica medieval valenciana), y en la de Onofre Valldecabres, de Manises entre otras», subrayan.

Taberner apunta una anécdota para reflejar la importancia de la Estación del Norte. «En un viaja a Estambul quise conocer la estación del famoso Orient Express. Tiene una cubiertita de nada, la nuestra le pega veinte patadas», dice en tono humorístico. «Nuestra estación no es sólo funcional, a pesar de que antes los trenes llegaban más cerca, sino que dentro tuvo servicios como la sala VIP o un restaurante que daba una imagen de progreso de Valencia que ya me gustaría tener ahora», añade.

Ampliar La Estación del Norte en los años 20. ARCHIVO RAFAEL SOLAZ

Insiste en la importancia de los edificios de la calle Alicante y Castellón. «Fue como una burbuja que se había quedado en el Ensanche sin desarrollar». La influencia de la estación es patente en todos los niveles. En la fachada principal del inmueble, jalonada por sendos torreones, destacan abundantes detalles decorativos, coloristas, con numerosas piezas cerámicas que reproducen adornos florales y escudos de la Compañía de Ferrocarriles del Norte y de la ciudad de Valencia. El cuerpo central acoge en su planta baja, vistosas vidrieras, y se decora en su fachada con dos paneles de mosaico diseñados por el pintor José Mongrell. Se trata, en suma, de uno de los inmuebles más fotografiados de la ciudad por su belleza.

Taberner tiene también palabras con los usos actuales de la estación, discutidos en ocasiones. Sobre la explanada que recae a la calle Xàtiva apunta que le quita «carácter y además, hay una magnifica escultura de Andreu Alfaro que tiene como característica que según la hora del día cambia de aspecto por las sombras que arroja. Cuando le pones delante un tiovivo ya no arroja nada y esa escultura no se merece el entorno habitual. No sé el dinero que dará eso pero debería estar prohibido, es decir, seguro que está porque es un Bien de Interés Cultural y habría que pedir permiso a Cultura. Pero de eso, en esta ciudad tenemos muchos ejemplos por desgracia».

Ampliar Nueva cubierta de la Estación del Norte, en plena construcción. ADIF

Ante esa circunstancia, mejor entrar en el edificio donde hay «una exuberante decoración en el vestíbulo, de elegantes proporciones cubierto en sus dos crujías por el tradicional forjado de viguetas de madera y revoltones que se revisten de trencadís decorado con motivos vegetales».

