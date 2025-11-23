Espectacular candilazo de atardecer en Valencia

AT Domingo, 23 de noviembre 2025, 18:33 | Actualizado 18:52h. Comenta Compartir

Los vecinos de Valencia (y visitantes) han podido disfrutar este domingo de un atardecer fuera de lo común. Las nubes se han teñido de tonos rojos y anaranjados en un fenómeno meteorológico conocido como candilazo o arrebol.

¿Por qué se produce este fenómeno? El candilazo está relacionado con la dispersión de la luz solar cuando el astro está más cerca del horizonte. Al pasar esta luz a través de las nubes, las colorea en esos tonos rojizos. Este fenómeno se da, sobre todo, en zonas costeras en otoño y en invierno, 15 minutos antes de la salida del sol y 15 minutos después de su puesta.

Para que ocurra, además, es imprescindible que el cielo esté cubierto de nubes, pero que no sean muy densas, para que los rayos solares se filtren entre ellas. También resulta importante la altura a la que estén situadas. Las nubes de nivel alto o medio son las que más probabilidad tienen de 'encenderse'. Asimismo, es necesario un ambiente sin contaminación y húmedo, ya que las gotas en suspensión desvanecen los rayos.