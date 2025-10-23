Todas las esculturas del Museo de Bellas Artes de Valencia salen a la luz Un libro de David Gimilio, responsable de colecciones de la pinacoteca, reivindica las 500 estatuas que posee en San Pío V en una colección que «no se conoce lo suficiente»

Mariano Benlliure, Pinazo Martínez, Carmelo Vicent, Mateo Inurria, Capuz, Giner Canet, Vicente Beltrán Grimal, Damián Forment, Juan de Ávalos, José Terencio, Diego de Tredia, Ricardo Boix… vuelven a saltar a la actualidad. El Museo de Bellas Artes de Valencia, esa gran pinacoteca poseedora de una riquísima colección pictórica -que siendo un gran tesoro no es el único que guarda- conserva también una potente oferta escultórica que con el libro 'La colección de Escultura del Museo de Bellas Artes de Valencia' va a salir a la luz. Es un encuentro con 500 joyas como 'Cabeza de niña' (1920), de Terencio Farré; 'Retrato de Gloria Samper, marquesa de Paterna del Campo', obra de Juan de Ávalos que es la última que ha ingresado en el Bellas Artes; 'Danzarina, de Beltrán Grimal; 'Sindicato', de Ricardo Boix; 'Trinidad Miquel niña', de Mariano Benlliure; 'Enigma', de Ignacio Pinazo Martínez; 'Inmaculada Concepción', de Damián Forment...

La colección se va a desnudar en su integridad ante el gran público para decir aquí estoy y piso fuerte. Grandes artistas se van a pasear por las páginas de un libro que analiza las 500 piezas de la colección. «Son obras que abarcan desde el siglo XV, con los sarcófagos medievales, hasta el siglo XX», explica David Gimilio, autor del libro que se presenta este jueves.

En la obra ha encontrado su espacio hasta la última pieza que ha ingresado en la casa: «Es una escultura de Juan de Ábalos de la segunda mujer del Marqués de Paterna de Campo, andaluz». Ha sido una gran adquisición, con fecha de 2025, porque «hasta ahora no teníamos obra de este autor», explica Gimilio.

El autor, responsable de colecciones del San Pío V, tiene muy claro que se trata de un trabajo que reivindica unos fondos que «no se conocen lo suficiente». Y eso que con el tiempo se ha ido superando esa consideración de piezas secundarias a las esculturas que salen al paso del visitante por los pasillos de los museos. La obra encierra una «reivindicación» clara de la manifestación artística que llega con la escultura. Tal es así, que la fotografía que ilustra la portada muestra una escultura con una pintura de fondo. El Bellas Artes es un todo. «El público cada vez es más consciente» de ese todo, pero nunca viene mal recordarlo. Por eso la portada de ''La colección de Escultura del Museo de Bellas Artes de Valencia' muestra «una escultura de mujer de Pinazo Martínez sobre el lienzo de José Benlliure». Una fusión que sintetiza el relato.

Gimilio destaca que los distintos directores del museo han aportado iniciativas para conceder la brillantez que merecen todas las piezas. Pone el acento en la sala de escultura que se creó en 2022 con 144 obras que salieron de los almacenes y que en parte nunca habían sido vistas por el público. A este espacio, que nació con vocación de perpetuidad, pero con la puerta abierta a poder mover las piezas, «le dedico una parte del libro», advierte.

500 piezas de lo mejor de la escultura se someten a un análisis de detalle que permite conocer desde cómo ingresaron en la colección hasta cualquier otro dato de los que siempre acompañan la eterna vida de las obras de arte.

Cada una encierra un gran valor. Las hay «muy buenas por sus características artísticas». Otras lo son no sólo por esa razón, sino también porque están muy vinculadas a Valencia y su historia. Y no faltan aquellas por las que el autor de la investigación que ha dado pie al libro siente «un cariño especial». A Gimilio le cuesta quedarse con una obra entre tantas. Pero al final se decanta por alguna como «El Bautismo de Cristo», de Diego de Tiedra, una bella obra de alabastro de 1533. Unas y otras, hasta 500, ofrecen un completo paseo por la historia de la escultura, la que alberga el Museo de Bellas Artes y que ahora sale a la luz en su totalidad.

