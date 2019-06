Enroque doble en el Ayuntamiento Gómez y Ribó hablan con Fuset en un pleno municipal de este año. / damián torres Compromís y PSPV mantienen sus posiciones a 24 horas de otra reunión | Los de Ribó presentan tres modelos de gestión pero sin darle a los socialistas el cargo que pide Gómez ni la mitad de la junta de gobierno ÁLEX SERRANO VALENCIA. Domingo, 30 junio 2019, 00:03

Nueva vuelta de tuerca a la negociación entre Compromís y PSPV. O no, porque las posturas siguen tan alejadas como el primer día. La formación que dirige Joan Ribó presentó ayer los tres modelos de gestión municipal con los que intentará desencallar la negociación mañana, pero los socialistas insisten en que no son aceptables: exigieron que se reproduzca lo que se ha hecho en la Generalitat, con una vicealcaldía a la que Compromís se niegan.

Los de Ribó explicaron que la reunión de mañana «servirá para que Compromís presente el detalle de los tres modelos de gobierno de coalición» que plantean, «basados en poner el foco de la política en los vecinos y vecinas de Valencia, en la generación de bienestar para la ciudadanía, y la apuesta por la Valencia de las oportunidades». El documento plantea dos niveles: por un lado, un nivel de organización político, con las funciones deliberativas de ordenación, programación y control de las políticas públicas.

Por otro lado, un nivel administrativo con las funciones ejecutivas de gobierno y administración. Compromís apuntó que las coordinaciones generales administrativas «siempre tendrán que seguir las directrices políticas del concejal responsable del área de gobierno a que se adscriben». Los tres modelos plantean diversas formas de dividir el Consistorio en siete áreas con pequeñas variantes, pero la junta de gobierno está, en todos, compuesta por 10 personas, 6 de Compromís y 4 del PSPV.

Pero los socialistas no están por la labor de aceptar. «Se trata de nuevo de un modelo de coordinadores, en el que cargos no electos de Compromis fiscalizarán el trabajo de los concejales socialistas», advirtieron ayer, y remarcaron que no es una propuesta de gobierno de coalición, «sino de gobierno gerencial, donde las decisiones se toman en solitario», indicaron.

En este sentido, comentaron que en la reunión del jueves anunciaron su renuncia a presidir el pleno del Ayuntamiento de Valencia para que Compromís tenga una figura con más protagonismo y visibilidad. Es exactamente lo mismo que hicieron desde la formación econacionalista, lo que demuestra que en realidad ninguno de los dos partidos da excesiva importancia a ese puesto. Al respecto, el PSPV planteó un modelo que estaría formado por una alcaldía, una vicealcaldía, que también ostentaría la portavocía, y una junta de gobierno de 12 miembros, con la mitad para cada partido, y once áreas de gobierno.