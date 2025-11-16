Un enjambre de palomas toma una plaza en Quatre Carreres en plena crisis por la gripe aviar Los vecinos de Miguel Asins Arbó denuncian el mal estado de las calles debido a los excrementos de las aves y los comercios de la zona añaden las ratas a la lista de problemas

La mañana empieza antes de que salga el sol en la plaza Miguel Asins Arbó. A las 7 horas, cuando el barrio aún duerme, un estruendo sacude las fachadas. Son las alas y los gorgoritos de las palomas que viven en los árboles de la calle que lleva el nombre del compositor.

«Yo no necesito despertador. Ya sé qué hora es por el ruido de las palomas», cuenta Silvia, vecina de un sexto piso cuyo balcón da a la explanada donde viven las aves. Cuando cae el sol la situación no mejora: «Llegan como misiles. Se lanzan a sus nidos».

En esta pequeña plaza de Quatre Carreres la vida diaria se ha convertido en una coreografía de evitación: evitar pasar por el centro, evitar abrir las ventanas, evitar que el coche esté aparcado más de cinco minutos. «Te cagan encima. Es literal», dice Amparo, que vive en el mismo edificio que Silvia, pero con la suerte de que sus ventanas dan al otro lado.

Lo primero que se percibe al llegar es el olor: denso, intenso, ácido y persistente. «Los días que limpian, huele menos, pero nunca se llega a ir», argumenta Amparo. «Suelen limpiar los jueves. Dos días después, esto es un manto de mierda», sentencia. Los excrementos cubren todo el suelo, están tan incrustados que parece que formen parte del color original del cemento. «Cuando un coche pasa, se escuchan los chasquidos de las ruedas que aplastan las capas acumuladas», cuenta Silvia. Los bancos y los troncos de los árboles tampoco se libran.

La plaza está desierta. Los vecinos prefieren no entrar y rodearla por fuera, ya sea por miedo a salir manchados o por la imposibilidad de aguantar la respiración tanto rato para no percibir el olor que emana del suelo.

Los comercios tampoco se escapan del problema. En el restaurante Gargallo, los clientes han optado por sentarse dentro: «Las palomas se suben encima y la gente que intenta tomarse algo en la terraza opta por irse o por entrar en el interior». Lo mismo ocurre en la Pequeña pastelería de mamá: «Se suben en las mesas y si ven que no les das un manotazo asumen que pueden comer del plato». «A mí se me suben a la bandeja mientras recojo», cuenta Lorena, la camarera de la pastelería.

Ambos negocios advierten de otra preocupación de origen animal que azota al barrio: las ratas. El encargado de Gargallo lo resume claro: «Por la mañana plaga de palomas, por la noche plaga de ratas». Los camareros del restaurante aseguran que ven subir a los roedores a las palmeras. «Un día, una saltó de la rama de un árbol a un balcón», cuentan.

Según los vecinos, el Ayuntamiento ha propuesto diversas soluciones: limpieza diaria para acallar el hedor, ventilación para espantar a las aves o la instalación de una malla, pero de momento nada ha sido viable. «El tubo de aire les hace cosquillas a los pájaros. Cuando la máquina se va, ellos vuelven», comenta Silvia. «Podaron, pero lo hicieron por arriba, lo que hay que hacer es quitar masa verde», añade.

La situación se agrava con los riesgos sanitarios. Ambas residentes coinciden: «Esto es un nido de contaminación». La preocupación por la gripe aviar está muy presente en los temas de conversación de ascensor en las fincas que rodean la plaza. «Solo hace falta que llegue una enferma para que contamine al resto», sentencia Amparo.

Durante meses, las juntas vecinales han enviado diversas quejas a la Administración. El Ayuntamiento explica que se realizan capturas periódicas en distintos puntos de la ciudad. Se sigue una planificación técnica que se ajusta a la evolución de la población de las palomas. Señalan que el ritmo de intervenciones no puede coincidir con la percepción vecinal, porque la presencia de aves fluctúa según la época, las condiciones ambientales y el comportamiento de los propios animales. Aun así, insisten en que la actuación es constante y que el control no se limita únicamente a las capturas, sino a medidas disuasorias y revisiones de los puntos donde las palomas suelen asentarse.