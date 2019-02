Ira en la marquesina Usuarios de la EMT esperando una parada, esta mañana. / Arturo Checa Cientos de personas vuelven a encontrarse con los paros de la EMT en una ciudad asediada por los atascos ÁLEX SERRANO y ARTURO CHECA Valencia Miércoles, 20 febrero 2019, 10:49

Son poco más de las 9 de la mañana y Marina espera impaciente al 92 en la parada de la EMT de Ramón y Cajal-Cuenca. «Es increíble, voy a llegar tarde a la entrevista», explica esta valenciana de origen dominicano de 35 años. Para ella, llegar a tiempo a la calle J. J. Dómine, donde tiene una entrevista para cuidar a un señor mayor, es capital porque tiene un hijo de 12 años en República Dominicana al que se quiere traer a Valencia. El enfado se enseñorea de las paradas mientras la EMT vive un nuevo paro horario, de 8 a 10 horas. Esta tarde será de 16 a 18 horas.

El de Marina no es el único enfado que hay bajo la marquesina. Joaquín Martínez está esperando al autobús para irse a la Fe. «Tengo una prueba y voy a llegar tarde», lamenta. Cuando se le pregunta qué piensa de los paros convocados por los trabajadores de la EMT y, sobre todo, del motivo, es tajante: «Me da igual por qué hagan huelga. Que sí, que está muy bien, pero ellos tienen que entender que nosotros también tenemos que ir a trabajar o al médico y no podemos llegar tarde los días que ellos quieran». «Me cojo un taxi», dice enfadado.

Ni siquiera ir en taxi le asegura llegar a tiempo al hospital. Valencia ha vivido hoy otra mañana de atascos y embotellamientos, sobre todo en los accesos y en el centro de la ciudad. Las obras en la calle Ruzafa, junto al cambio de sentido del primer tramo de Cirilo Amorós, provocan importantes retenciones en esa vía todas las mañanas, que se irradian a otras calles como las grandes vías, Colón, San Vicente Mártir o incluso algunas avenidas lejanas como Pío XII o la plaza de España. Los accesos también han registrado importantísimos atascos, sobre todo a hora punta y en las entradas de la ciudad, como viene siendo habitual.

Jornada de esperas por la huelga de EMT. / Arturo Checa

En realidad, el de hoy es el penúltimo paro. El día 27 habrá otro y será entonces cuando los trabajadores de la EMT decidan, en asamblea, si hacer huelga en marzo. La impasibilidad de la empresa, que lleva días sin convocar a los sindicatos a una reunión, parece estar dando sus frutos y los trabajadores decidirán si ir o no a los paros en marzo. Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, el colectivo está dividido y lo más probable, en estos momentos, es que en marzo no haya huelga para no afectar al servicio de Fallas, cuando la ciudad recibe cientos de miles de visitantes. La intención sería retomarlos en abril, cuando creen que serán más efectivos con la cercanías de las elecciones pendiendo sobre las cabezas de los dirigentes de la empresa.

«Ni servicios mínimos ni 'na'»

8.55 de la mañana. Parada de la avenida Pérez Galdós de Valencia. Oswaldo mira el reloj de su móvil. Lo ha hecho en diez ocasiones (ni recuerda exactamente las veces...) en los últimos 40 minutos. Es el tiempo que lleva esperando un autobús de la línea 89. «Esto no son ni servicios mínimos ni 'na', esto es un quilombo», se queja el hombre de origen ecuatoriano.

Oswaldo es uno de los cientos de valencianos afectados esta mañana por una nueva jornada de paros de la EMT. Se reproducirán esta tarde de nuevo, de 16 a 18 horas. Mientras Oswaldo mira de nuevo su reloj y el 89 sigue sin aparecer en el horizonte, trabajadores y empresa continúan sin ni siquiera escenificar un mínimo acercamiento en el conflicto. Y el Ayuntamiento mira para Madrid, con las palabras de Grezzi culpando al Gobierno central y la legislación de las jubilaciones como avispero del conflicto.

María suspira junto a Oswaldo en la parada de Pérez Galdós. Ella aguarda el 67. «Veinte minutos, peor que en un fin de semana», es su enfadada respuesta a la pregunta de cuánto lleva esperando. «Ya he avisado en la academia de que llego tarde, la tutoría a tomar viento», lamenta la joven.