Enfado de los sindicatos con el PSPV por la subida de sueldo del gerente Auguran una difícil negociación del convenio colectivo debido a los «incumplimientos del anterior» por parte de la dirección de la entidad Á. S. VALENCIA. Martes, 8 octubre 2019, 23:50

El enfado en San Isidro es mayúsculo. Fuentes sindicales explican que los trabajadores de la empresa están muy disgustados no sólo con la gestión que la dirección de la EMT ha hecho del fraude y de la supuesta asunción de responsabilidades, sino también y sobre todo con la postura del PSPV. «Nos han traicionado», se escucha estos días en los mentideros de la empresa municipal.

Y es que buena parte de la plantilla no entiende la postura de los socialistas de apoyar una subida de sueldo del 7% para el gerente mientras a la plantilla se le dijo que cualquier aumento de las retribuciones tenía que ir ligado a leyes estatales. Además, el convenio firmado el pasado año fijaba los complementos retributivos para los altos directivos. El presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, dijo el lunes que el aumento era «muy moderado» habida cuenta la buena gestión de García Alemany al frente de la entidad y que, además, era inferior al aumento de entre un 10 y un 12% que había experimentado la plantilla estos años.

El enfado es tal que los sindicatos ya auguran una «complicadísima» negociación del próximo convenio colectivo, que el pasado año terminó con un acuerdo in extremis y paros convocados en distintas fechas. Además, esta cuestión ha conseguido algo que parecía imposible en el seno de una empresa cada vez más dividida: poner de acuerdo a todos los sindicatos, tanto los más beligerantes con la empresa, como UGT, como los menos en criticar una decisión que nadie de las bases laborales de la empresa entiende.

«Tampoco nos lo ha explicado nadie, pero aunque lo hubieran hecho, no tiene sentido. Si a nosotros nos roban la caja no nos premian con una subida de sueldo, es absurdo», dicen desde uno de los sindicatos de la empresa. No se descartan asambleas o reuniones la semana que viene para decidir nuevas acciones para protestar por la subida del sueldo del gerente.