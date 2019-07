Enfado e incomprensión en la Milla de Oro Viernes, 5 julio 2019, 00:37

Los comerciantes del centro son los que menos entienden la situación que se encuentran todos los días delante de sus escaparates. Quienes más lo sufren, o al menos una de las zonas más afectadas, son los que se encuentran en la que se conoce como Milla de Oro, el tramo de San Vicente entre la plaza del Ayuntamiento y la de la Reina. Un paseo por la zona evidencia el cabreo de los empresarios, que no se atreven a decir de qué establecimiento son por si hay represalias por parte de los vendedores ilegales. «Están mucho más organizados de lo que parece», alertan en uno de estos negocios, donde ya están acostumbrados a verlos recoger sus bártulos cuando pasa la Policía Local para volver instantes más tarde. En otro local lamentan la inacción de los agentes: «A veces pasan por aquí andando y no les dicen nada, tenemos que avisarles nosotros de que hagan algo porque nos afecta mucho». Ni siquiera aquellos que regentan locales de alimentación, como los del entorno de Santa Catalina, están de acuerdo con este tipo de venta ambulante. «Ocupan mucho espacio en las aceras, prácticamente no se puede pasar y la gente no se para a comprar nada», lamentan en uno de estos locales mientras señalan la acera.