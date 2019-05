¿Qué línea de autobús de Valencia funciona peor? Deja tu respuesta

El transporte público en Valencia ha sido uno de los asuntos que mayor controversia ha causado durante la útima legislatura. El servicio que ofrece la EMT no satisface a parte de sus usuarios y así lo refleja el aumento de quejas y sugerencias al respecto. LAS PROVINCIAS quiere saber más sobre tu experiencia como consumidor, conocer qué carencias y fallos detectas en el desplazamiento diario por la ciudad. ¿Cuál de los autobuses que uses con frecuencia llega más tarde? ¿Qué otros fallos observas en el transporte que uses para desplazarte?

Este diario se ha hecho eco de las cifras facilitadas por este organismo a propósito de los retrasos que acumulan algunas frecuencias. Según estas una de cada cuatro líneas de la red funcionan con demora, lo que implica que el 25% de los autobuses que llegan a las paradas lo hacen con más de dos minutos y medio de tardanza. Los datos del pasado mes de marzo arrojan que las líneas que más se retrasan son la 19, la 93, la 89, la 98, la 28, la 73, la 9, la 99, la 10, la 92 y la 95.

¿Qué piensas tú? ¿Qué quejas tienes sobre la EMT? ¿Qué sugerencias harías para mejorar los viajes locales? Deja tu comentario en esta noticia o envía tu respuesta al correo redaccion@lasprovinciasdigital.es