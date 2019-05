La EMT estudia sancionar a un sindicalista por filtrar las bases de la bolsa de conductores Conductores de la EMT llegan al depósito. / LP El denunciado, de CGT, asegura que no divulgó información que no pudiera publicar ÁLEX SERRANO Martes, 7 mayo 2019, 12:30

La EMT de Valencia estudia imponer una sanción por una falta muy grave a un sindicalista de la CGT que, presuntamente, habría filtrado las bases de la bolsa de conductores después de firmar un acuerdo de confidencialidad. La empresa le ha abierto un expediente sancionador, tal como ha podido saber LAS PROVINCIAS, después de la denuncia de UGT, que aportó incluso capturas de pantalla de WhatsApp donde se ve que el sindicalista en cuestión trasladó información sobre las bases cuando aún no se habían publicado en un grupo con afiliados y simpatizantes de su organización.

La persona denunciada, preguntada por este diario, ha asegurado que ya se ha defendido alegando que él no divulgó información que no pudiera divulgar (firmó un acuerdo de confidencialidad cuando, como al resto del comité de empresa, se le enseñaron las bases en una reunión con representantes de la EMT). Además, ha explicado que las capturas de pantalla no son reales.

UGT denunció la situación hace un mes aproximadamente, en el seno, hay que recordarlo, de unas elecciones sindicales en la EMT que se celebrarán en próximos días. La empresa ha entrado a investigar la cuestión, como ya hizo con la presunta filtración de preguntas en otros dos grupos de WhatsApp. Esta convocatoria de la bolsa de conductores ha sido polémica porque ha llegado incluso a la Agencia Antifraude después de que la empresa encargada de los exámenes cambiara las bases en pleno proceso para aceptar certificados digitales de la DGT sobre los puntos del carnet de los aspirantes cuando en las bases ponía que sólo aceptaría los que tuvieran el sello físico del organismo dependiente del Ministerio del Interior.