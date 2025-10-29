Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Silencio, aplausos y lágrimas por las víctimas de la dana
Una parada de autobñus, en imagen de archivo. J. Signes

EMT refuerza las líneas a los cementerios e incorpora un autobús especial hasta el camposanto del Cabanyal

El sábado entran en funcionamiento las líneas especiales SE1 y SE2, que comunican el centro con el Cementerio General y el Tanatorio

L. S.

Valencia

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:30

Comenta

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) activará ya desde este jueves y hasta el sábado 1 de noviembre, un amplio dispositivo especial con motivo de ... la festividad de Todos los Santos. «El refuerzo del servicio se materializa con incrementos de la frecuencia de paso en las principales líneas que conectan con los cementerios de la ciudad, servicios especiales hacia el Cementerio General y la puesta en marcha de una nueva línea que unirá los barrios marítimos con el Cementerio del Cabanyal, algo inédito hasta la fecha», tal como ha manifestado el concejal de Mobilidad y presidente de la EMT, Jesús Carbonell.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La traición de Vox tumba la Zona de Bajas Emisiones y Valencia ve peligrar 115 millones de euros
  2. 2 El portero valenciano Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano de 81 años
  3. 3 Se apunta a una cadena de gimnasios de Valencia con una identidad falsa para desvalijar las taquillas
  4. 4

    Ricky Rubio: «Me parece que Valencia se va a comer a Barcelona y Madrid en cuanto a ciudad»
  5. 5 El hospital de la Comunitat Valenciana que ha sido reconocido entre los TOP 20 este 2025
  6. 6

    Así fue el día que nos partió el corazón
  7. 7 Abascal, Ayuso o Felipe González, ausencias destacadas en el funeral de Estado en Valencia
  8. 8

    Una jefa de Emergencias revela que el Gobierno le contactó a las 18.35 para decirle que era «propicio» un Es Alert
  9. 9 Arrestado en Patraix con casi 25 kilos de coca, 70.000 &euro; y armas de fuego
  10. 10

    Funeral de Estado en Valencia en medio de la tensión política

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias EMT refuerza las líneas a los cementerios e incorpora un autobús especial hasta el camposanto del Cabanyal

EMT refuerza las líneas a los cementerios e incorpora un autobús especial hasta el camposanto del Cabanyal