Empresas de ambulancias cargan contra el carril bici por obstaculizar las emergencias Tramo en obras en la avenida Constitución, donde se observa el estrechamiento de la calzada. / LP Los técnicos alertan de que los bordillos les impiden aparcar y critican que Grezzi no haya respondido a su propuesta alternativa PACO MORENO VALENCIA. Domingo, 27 enero 2019, 00:51

La Asociación Valenciana de Emergencias Sanitarias, que agrupa a profesionales de ambulancias tanto del sector privado como público, denunció ayer las dificultades crecientes que tienen para circular en sus vehículos debido a los carriles bici en Valencia, en concreto por los bordillos de hormigón utilizados por el Consistorio para separar el espacio de los ciclistas, en lugar de piezas de caucho.

Juan Antonio García, presidente de la entidad, señaló que hace meses realizaron una propuesta alternativa al concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, sin que hasta la fecha hayan obtenido respuesta. Los itinerarios construidos en la avenida Reino de Valencia y la avenida Burjassot han contribuido a agravar esta situación, dado que los conductores de ambulancias no pueden pasar por encima de los bordillos de hormigón, debido al riesgo de sufrir un pinchazo o incluso la ruptura del cárter o el eje de las ruedas.

«Tenemos que aprovechar los vados de los garajes en este tipo de calles para aparcar en las aceras», indicó por las razones citadas. Como publicó LAS PROVINCIAS, los vecinos de Benicalap han denunciado que la avenida Burjassot es «una ratonera», debido a que sólo se ha dejado un carril compartido para el tráfico y el transporte público.

Esto supone que los vehículos de emergencias «no tienen por donde pasar en caso de atascos, lo que sucede ahora con frecuencia», destacó la concejala no adscrita María Dolores Jiménez. La edil dijo que es «inaudito que el gobierno tripartito tome este tipo de decisiones sin pararse a pensar en el espacio que necesitan los bomberos, las ambulancias o la misma policía».

Tanto la remodelación de la avenida Burjassot como la avenida Reino de Valencia, las dos que han resultado más polémicas de momento, no han requerido de informes de la concejalía de Protección Ciudadana, según pudo averiguar este periódico, al no haber obligación legal. No obstante, fuentes municipales precisaron la conveniencia de que se hagan este tipo de informes.

García citó como ejemplo lo ocurrido en la avenida Blasco Ibáñez, en la puerta del Hospital Clínico, donde las ambulancias tenían espacio para los servicios relacionados con Maternidad. La construcción de un carril ciclista obligó a cambiar el lugar de estacionamiento. «No podemos saltar por encima de los bordillos y menos con pacientes», dijo.

Otro de los asuntos que trató el representante de la asociación es la falta de información que tienen los conductores. «Vamos con prueba y error, probando en muchas ocasiones si la calle está cortada», indicó pese a que el Ayuntamiento informa de cada cambio en la planta viaria, en aplicaciones móviles o la página web. «Esa información no nos llega a nosotros, ni por parte del Consistorio ni desde Sanidad», aseguró. Esto llega a sus días más críticos en Fallas, cuando la mayor parte de la ciudad está tomada por las comisiones falleras. «Deberíamos tener información exacta de las calles que están cortadas, pero sólo disponemos de un GPS propio», apuntó.

Por último, habló de los problemas de acceso en el viejo cauce, dado que en los últimos años «han colocado más bolardos que antes y es imposible pasar por muchos tramos». El representante de la asociación señaló que con «cierta frecuencia tenemos que bajar para atender a ciclistas o corredores y nos encontramos con obstáculos que antes no estaban». El Consistorio instaló unas cámaras de reconocimiento de matrículas en algunas rampas, para multar a conductores no autorizados.

«Nos deberían facilitar un mapa, sobre todo en Fallas», consideró, para reiterar el perjuicio de los bordillos. «Afecta a las ambulancias y a todo tipo de vehículos que transportan por ejemplo a personas a centros de día o residencias, lo que se denomina transporte no asistido. «Tampoco podemos ir por el carril ciclista aunque haya atascos, sobre todo cuando vamos con pacientes. El riesgo de rotura es muy alto», indicó para precisar que la policía no multa estos estacionamientos.