El edil de Movilidad sigue en la comisión de investigación El PP critica que se gobierne «a navajazos» mientras Cs asegura que todo se trata de «un show» para hacer más opaco el fraude en EMT P. M. VALENCIA. Sábado, 19 octubre 2019, 01:14

Tanto el vicealcalde Sergi Campillo, de Compromís, como el portavoz adjunto del grupo socialista, Ramón Vilar, discreparon a la hora de definir la presencia del concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, en la comisión de trabajo que investiga las responsabilidades políticas y laborales por el fraude de cuatro millones de euros del que ha sido víctima la EMT.

El día 30 se produce la primera ronda de comparecencias, donde están citados el propio edil, el director gerente de la compañía, Josep Enric García, y una trabajadora despedida supuestamente víctima de la estafa a partir de unos correos electrónicos donde se suplantó tanto a Grezzi como a un abogado para gestionar la compra de una empresa en China. Todo falso.

La primera lista de comparecientes se eleva a 25 personas, donde obviamente la mayor parte son trabajadores de la EMT. Esa es la razón de que el PSPV votase junto a los tres grupos de la oposición (PP, Cs y Vox) para que Grezzi se ausente cuando comparezcan empleados de la compañía municipal.

Esa votación no será tenida en cuenta, reiteró ayer Campillo, al subrayar que prevalece la legitimidad de cada grupo, que debe decidir qué consejeros le representan en la mesa de investigación. Y en el caso de Compromís lo tienen muy claro: Grezzi se mantendrá, al igual que la asesora de alcaldía Pilar Soriano y la concejala Lucía Beamud. La excepción será, matizó, cuando el compareciente exprese su deseo de declarar sin la presencia del presidente de la EMT.

Eso es, según el relato de Campillo, lo que habían acordado con los socialistas el mismo día que rompieron la unidad de gobierno en la votación, aunque estos lo niegan. El portavoz adjunto del PSPV, el delegado de Hacienda, Ramón Vilar, destacó ayer eso en la comparecencia de ambos.

Vilar dijo por su parte que es «una discrepancia importante» dentro de la comisión, para insistir en que si hay «una subordinación laboral directa» de un compareciente con «responsables directos» de la EMT estos «no estén» cuando declare el trabajador. «Debe haber comodidad», destacó.

Preguntados por lo que ocurrirá el día 30, Campillo dicho que se irá viendo, mientras que Vilar confió en que Compromís rectifique. «La votación se ha producido. Tendrán que repensar los que discrepan», dijo.

Por su parte, la portavoz del grupo popular, María José Catalá, junto con los concejales populares y consejeros de la EMT, Carlos Mundina y Marta Torrado, presentó ayer el escrito de personación en la causa abierta en el juzgado de instrucción 18 por el robo de cuatro millones de euros.

Destacó que la personación es «porque no nos fiamos de Ribó y Grezzi y porque no nos están facilitando toda la información». Explicó que en la documentación facilitada falta la declaración jurada que hizo la trabajadora despedida ante la empresa y la Policía. Acerca de la nueva discrepancia sobre la gestión de la Marina, dijo que «Valencia merece un gobierno diligente y responsable y que no esté todos los días a navajazos».

El portavoz municipal de Ciudadanos, Fernando Giner, criticó que Compromís y el PSPV «se inventen riñas para tapar las comisiones de investigación». Censuró los «shows de ambos partidos que paralizan la gestión de Valencia, cuando el objetivo de las comisiones de la EMT y la que pretendía en Les Corts esclarecer la participación del presidente Ximo Puig en empresas mediáticas es en beneficio de la sociedad valenciana. El PSPV ha tenido muchas oportunidades para pedir el cese del concejal Grezzi y no lo ha hecho».