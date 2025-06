Dudas y más dudas en la Pechina tras el pintado de la zona naranja: «¿Pero aquí quién puede aparcar?»

Han aparecido en el suelo como un extraterrestre en medio de un pueblo. Como los círculos en el maíz, las líneas naranjas causan las mismas ... dudas entre los vecinos del barrio de la Pechina. «¿Pero aquí puedo aparcar o no?», pregunta una vecina a un agente de Policía Local en el cruce de Calixto III con Martín el Humano. En el entorno de la supermanzana, que por cierto este miércoles cumple un año con las nuevas restricciones al aparcamiento instauradas por el equipo de gobierno del PP, no se habla de otra cosa que de la zona naranja, que entrará en vigor el próximo 23 de junio.

Aunque aún no se ha terminado de pintar todas las plazas, lo que da lugar a curiosas situaciones con rayas blancas al lado de rayas naranjas, lo cierto es que buena parte de las calles del entorno ya lucen esta nueva señalización. Se trata de una zona de aparcamiento que pueden emplear tanto residentes como no vecinos, pero los segundos sólo pueden hacerlo de 9 a 19 horas. Es una zona azul pero más cara: si la ORA cuesta de 1,60 a 1,80 euros dos horas, la zona naranja puede llegar a los 3,30 por el mismo periodo de tiempo.

LAS PROVINCIAS ha podido comprobar este martes que en la zona son todo dudas. «A ver, a nosotros no nos afecta, lo han dejado todo en zona blanca», cuentan en un local de la calle Juan Llorens. La cara del hostelero, de nombre Miguel, cambia cuando se le dice que, en realidad, toda la calle será zona azul. «No me fastidies... pero bueno, por la noche es libre», dice dubitativo. «¿No?». Sí, es libre a partir de las 20 horas. La zona azul queda limitada a esta vía y calles como Quart, Teruel, Norte o el mismo paseo de la Pechina. El resto del barrio, prácticamente en su totalidad, será zona naranja.

Esteban, que pasea al perro por la supermanzana, dice que a él le afecta personalmente. «Yo no tengo plaza de garaje y aparco en la calle, ahora me va a tocar pagar», lamenta. «Sé que en teoría podré aparcar más rápidamente, pero no me apetece tener que pagar para aparcar en la calle, que es de todos», insiste Esteban. En los locales de la supermanzana se encogen de hombros. «Viene poca gente, pues ahora vendrá menos aún», indican resignados en una panadería.

El Ayuntamiento confía en que no sea así. El objetivo de esta actuación municipal es facilitar zonas de aparcamiento al vecindario de este barrio como se ha hecho en otros distritos de la ciudad, pero sin mermar la posibilidad de que visitantes puedan estacionar, como ocurre en otros puntos donde las zonas habilitadas para vecinos quedan vacías durante la mayor parte del tiempo.

La solución propuesta se basa en eliminar las plazas libres y establecer un sistema de regulación que garantice una oferta de plazas para el residente y mantenga un porcentaje de plazas de rotación para atender la demanda foránea, lo que contribuirá a satisfacer la necesidad de estacionamiento de corta y mediana duración de las diferentes actividades comerciales del barrio. Así las cosas, el Consistorio renuncia a la zona verde que impulsó en su momento Giuseppe Grezzi, concejal de Compromís, y que según estudios de la actual concejalía de Movilidad presenta un nivel de uso inferior al de la zona naranja, dado que una de cada cinco plazas de zona verde para residentes en Valencia se queda vacía todos los días.

Cómo pedirla

Los vecinos de la Pechina pueden pedirla ya en la web del Ayuntamiento. Las personas que soliciten la acreditación deben estar empadronadas en alguna de las calles pertenecientes al barrio; acreditar ser titular del permiso de circulación o persona conductora del vehículo cuyo permiso de circulación figure a nombre de una persona jurídica; y también pueden solicitarlo las personas que constan como conductoras habituales en el seguro del vehículo.

Aparte de esto, deben estar al corriente en el pago de tasas e impuestos municipales y posibles sanciones, en materia de tráfico, por infracciones cometidas en las vías públicas; y que el domicilio fiscal del vehículo que conste en el registro correspondiente de la Dirección General de Tráfico sea la ciudad. El precio será de 7,18 euros al mes o 86,20 euros al año.