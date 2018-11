Drogas, solares y parques degradados amenazan con engullir la Malvarrosa

La Malvarrosa vive sus días en una lucha constante contra la degradación. «El barrio nunca ha sido para tirar cohetes, pero ahora está peor que nunca», dice María Mandás, vecina de la Malvarrosa de toda la vida, como ella misma dice. Su declaración, en la cola de una carnicería en el corazón del Marítimo, sirve para representar el sentir general de una zona de la ciudad que combate día a día contra la degradación, asediada por el abandono municipal, las drogas y el abandono de las zonas verdes. Y eso que el barrio cuenta con hasta cinco colegios distintos.

Carlos trabaja en una ferretería de la avenida de la Malvarrosa. Claro que no se llama Carlos, ni trabaja en una ferretería, ni lo hace en la calle Malvarrosa. «Frente a mi local muchas veces se ponen a consumir, es muy desagradable y me da miedo decir nada», asegura este vecino del barrio que, en realidad, trabaja cerca de una de las plazas del barrio. Tiene miedo. No es para menos. Los residentes cuentan historias de terror parecidas a las que se viven en el vecino barrio del Cabanyal: presiones para no llamar a la policía, drogodependientes que buscan su chute diario en las cercanías de los colegios y papelinas o jeringuillas en los parques, todos ellos semiabandonados.

La Asociación de Vecinos y Vecinas Amics de la Malva-rosa se reunió el pasado martes con la concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, para comprobar cómo había pasado el barrio el verano. El resultado fue que la edil desgranó toda una serie de actuaciones en la zona pero los vecinos insistieron en varios puntos negros donde el consumo y el menudeo de droga son habituales: la calle Río Pisuerga, las plazas Simón Bolívar y 7 de Octubre, la novísima plaza Músico Moreno Gans por las noches, un solar cercano a un supermercado y una casa de apuestas y una pizzería en los alrededores de la calle San Juan de Dios, entre otros enclaves del barrio de la Malvarrosa.

Los residentes señalan decenas de puntos negros, como las plazas 7 de Octubre y Simón Bolívar

Este análisis de los vecinos coincidió ayer con una operación antidroga de la policía que se saldó ayer con la detención de ocho personas y el registro de seis viviendas en las 'Casitas Rosa' en el barrio de la Malvarrosa y otra calle de Valencia. Los agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) realizaron la redada con el apoyo de otros grupos de la Policía Nacional.

Tras registrar las casas donde residen los presuntos traficantes, los agentes se incautaron de pequeñas cantidades de droga y dinero. La operación fue realizada por un grupo de la Udyco especializado en la lucha contra el tráfico al menudeo de sustancias estupefacientes.

Los policías irrumpieron en las viviendas a partir de las seis de la madrugada y realizaron los registros de forma simultánea para impedir que los sospechosos pudieran avisarse entre ellos. El operativo policial causó un gran revuelo en las 'Casitas Rosa', una barriada muy castigada por el trapicheo de drogas controlado por clanes de etnia gitana.

En la operación participaron agentes del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) y de la Unidad de Guías Caninos de la Policía Nacional con un perro adiestrado en la detección de drogas. Los policías registraron también una vivienda que los traficantes utilizaban para ocultar la droga.