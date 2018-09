Dominio Público se reunirá con la empresa de los patinetes eléctricos en dos semanas

La concejalía de Dominio Público se reunirá con la empresa que colocó patinetes eléctricos en las calles de Valencia en dos semanas, tras recibir la primera petición de reunión el pasado 11 de septiembre. Así lo confirmó ayer el concejal del ramo, Carlos Galiana, que indicó que la regulación de la actividad de esta empresa pasa «por unas tasas». Sin embargo, hasta que la ordenanza de movilidad, que aún no tiene fecha de presentación, no se publique, los patinetes no podrán circular por las calles de Valencia porque necesitan «una regulación clara», según dijo Galiana.

«Se trata de una actividad económica en la calle que necesita autorización de Dominio Público», comentó el edil, que insistió en que la empreas «no había pedido permiso». «Hay que seguir los pasos adecuados», indicó el concejal de Compromís, que se preguntó, respecto a los agujeros en las normas que regulan los patinetes eléctricos, «dónde aparcan» este tipo de vehículos de movilidad personal. Además, envió un mensaje a la empresa: «Si vas a trabajar en las calles de Valencia, ponte en contacto con el Ayuntamiento. Hay que hacer las cosas bien». Cabe recordar que la empresa sí contactó con la concejalía de Movilidad el pasado mes de julio, tal como se ha publicado.