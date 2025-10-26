Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Diseño de Maikarfi, creador que se alzó con el premio Superstar Emergente.

Diseño de Maikarfi, creador que se alzó con el premio Superstar Emergente. LP

El diseñador de moda Maikarfi se alza con el premio Superstar Emergente del festival Clec

El joven creador valenciano presenta una colección inspirada en el regreso al mundo rural I El festival ya prepara la edición de 2026, que tendrá el aire como elemento inspirador

Laura Garcés

Laura Garcés

Valencia

Domingo, 26 de octubre 2025, 01:32

La sexta edición del Clec Fashion Festival bajó ayer el telón tras una buena demostración de que la cita es una plataforma para los «grandes ... nombres de la moda» del futuro, tal como apuntaron desde la organización. Y lo es tendiendo la mano a los jóvenes creadores valencianos bajo el compromiso con la lucha contra el cambio climático. El festival terminó con la entrega de premios. El prestigioso editor de moda Tony Glenville fue el encargado de premiar al mejor diseñador emergente: Maikarfi, Manuel Conejero.

