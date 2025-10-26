El diseñador de moda Maikarfi se alza con el premio Superstar Emergente del festival Clec

La sexta edición del Clec Fashion Festival bajó ayer el telón tras una buena demostración de que la cita es una plataforma para los «grandes ... nombres de la moda» del futuro, tal como apuntaron desde la organización. Y lo es tendiendo la mano a los jóvenes creadores valencianos bajo el compromiso con la lucha contra el cambio climático. El festival terminó con la entrega de premios. El prestigioso editor de moda Tony Glenville fue el encargado de premiar al mejor diseñador emergente: Maikarfi, Manuel Conejero.

El joven distinguido con el galardón presentó el viernes una colección de «diseño emergente con la que visibilizó «una vuelta a mi pueblo, al entorno rural, con el cuero y el croché», tal como explicó el diseñador de Villena a LAS PROVINCIAS. La firma Dolores Cortés obtuvo el Superstar Fashion. Daniel Lismore recibió el Clec Superstar Art y el director creativo del Clec, Miquel Suay, entregó a Laia Grassi el Clec Superstar Comunicación. La empresa de zapatillas Timpers, donde trabajan personas con discapacidad, fue reconocida con el Clec Superstar Emprendimiento.

En la jornada final los diseñadores jóvenes contaron con el respaldo, ya habitual, de las consagradas Dolores Cortés y Agatha Ruiz de la Prada. Dos nombres de primera fila mostraron sus modelos tras el pase, segundo del festival de los diseños de los creadores emergentes Emeká, Eugenia Giner, Miriam MF, Binôme, David Juan Archived y Nando Boneity.

Ampliar Todos los premiados en la sexta edición del festival. LP

El de ayer fue el segundo desfile de creadores emergentes, todos ellos diseñadores que todavía están en las escuelas y por los que el festival apuesta convirtiéndose en una especie de trampolín para dar a conocer el talento de todos ellos.

Bañador de Dolores Cortés en el desfile. LP

Dolores Cortés llenó l'Hemisfèric de trajes de baño de estilo étnico. Con inspiración africana, la colección de baño de DC, un clásico en el Clec Fashion Festival, cuida mucho los detalles artesanales y los estampados. Todo sin ahorrar en abalorios. La firma de Vila-real abrió la última jornada y Agatha Ruiz de la Prada, se encargó del cierre. La creadora delegó en su hijo Tristán en un gesto de respaldo a los jóvenes. Mucho color y los inconfundibles motivos de flores y corazones marcaron el desfile. La novedad llegó con los tote bags con imágenes de la propia diseñadora firmadas por el fotógrafo Kiko Alcázar.

La jornada ofreció también la colección de George Black, todo al negro y al rojo, para hombre y mujer, partiendo de la premisa de que todo el mundo tiene derecho a la moda, sea cual sea su condición. Se vio también el trabajo de Devol Studio. Diecisiete looks tanto para hombre como para mujer, bajo el título 'Desencanto'. Cuenta a través de las prendas, la historia de un desamor, de una desilusión. Rosa Gasent relata una historia con la que, como ella explica, «todos pueden sentirse identificados».

Prenda de Agatha Ruíz de la Prada. LP

La organización del festival trabaja desde la convicción de que otra moda es posible, más sostenible, ética y responsable. El Clec ha dedicado varias ediciones a los elementos de la naturaleza para concienciar contra el cambio climático. La próxima edición, que ya se prepara, girará en torno al aire.